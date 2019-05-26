القاهرة : الأحد 26 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
05:24 م

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
01:01 ص

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"
حوادث
الأحد 26/مايو/2019 - 05:44 م

مصادر تكشف خطة الهارب أيمن نور لإنشاء كيان سياسي موحد

أيمن نور
أيمن نور
مريم جبل
dostor.org/2644273

كشف مصدر مطلع عن أن الحركة المدنية تواصل مسيرة التزييف وتضليل الشعب، وتنطلق بأقصى سرعة لتنفيذ مبادرة جماعة الإخوان الإرهابية التى أطلقها الهارب "أيمن نور" لتنفيذ مخططات قيادات التنظيم الإرهابي الدولي، لافتا إلى أنها بدأت فى دعوة الشخصيات السياسية ونواب 2530 لتأسيس كيان جديد.

أكد المصدر أن الحركة المدنية لم تكتفِ بفضائحها السياسية المتكررة، بل تسعى لتوريط رموز سياسية ونواب 2530 فى العمالة لصالح الجماعة الإرهابية من خلال تشكيل كيان جديد لتنفيذ مبادرة الهارب أيمن نور.

وأوضح أن هناك مخاوف بأوساط نواب 2530 وشباب الأحزاب السياسية من إصرار قيادات الحركة المدنية على العمل لصالح جماعة الإخوان الإرهابية وتلبية تكليفاتها بتشكيل كيان جديد لتنفيذ مخططها لإفساد الحياة السياسية.

ونوه المصدر بأن هناك انقسام حاد فى صفوف الأحزاب السياسية ونواب 2530 بسبب مخاوفهم من تلبية دعوة الحركة المدنية، موضحا أن بعض العناصر التابعين للحركة اكتشفوا استغلالهم وتوريطهم لصالح مخطط الجماعة الإرهابية.

كما أوضح المصدر أن مساعى الحركة المدنية لتنفيذ مبادرة الهارب أيمن نور، كشفت عن ثبوت الاتهامات التى حاولت مرارا التهرب منها بشأن عمالتها للجماعة الإرهابية.

وتساءل المصدر هل تستطيع الحركة استدراج شباب الأحزاب ونواب 2530 على الرغم من علمهم بخلفيات مساعى الحركة الصادرة لها من الخارج أم سيقومون بتطهير أحزابهم من العملاء؟.

واستطرد المصدر تصريحه قائلا إن الحركة المدنية تضع رموز القوى المعارضة ونواب 2530 فى مأزق وتفتح النار عليهم أمام الرأى العام الشعبى بعد أن وجهت الدعوة لهم لتلبية مبادرة الهارب أيمن نور، وتدفع بالجميع لتنفيذ تكليفات الخارج.

واختتم متسائلا "هل تستطيع الحركة المدنية الديمقراطية معاودة الادعاء بعدم عمالتها لجماعة الإخوان الإرهابية بعد أن أكدت صحة البيان الصادر من المكتب الإعلامى للجماعة بتعاونها مع الحركة المدنية والقوى المعارضة داخل البلاد؟".

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"

منذ أقل من شهر

تجديد حبس متهمتين بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا

منذ شهر

حيثيات ثبوت نسب ديالا: السيوى اعترف لأصدقائه «بنتى.. وطلبت إجهاضها»

منذ أقل من شهرين

النيابة: انفجار ماسورة غاز تسبب فى انهيار عقار الزاوية الحمراء

منذ أكثر من شهرين

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة

منذ أكثر من شهرين

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"

الآن

الجزائر.. إحالة رئيسي حكومة و8 وزراء سابقين للمحكمة العليا

تفاصيل إنهاء أزمة رئيس الزمالك مع الكاف واعتذاره لأحمد أحمد

مصر تسجل أكبر مبنى سكنى فى العالم بموسعة جينيس للأرقام القياسية

الباز يكشف: لماذا يكره تنظيم داعش أهل التصوف؟ (فيديو)

ads
ads
الأكثر قراءة

تفاصيل إنهاء أزمة رئيس الزمالك مع الكاف واعتذاره لأحمد أحمد

شهود يروون تفاصيل مقتل عامل على يد زوجته وعشيقها في الهرم

إيقاف بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة" عن العمل الإعلامى

وقف برنامج شيخ الحارة لمدة شهر

ألبومات الصور

رئيس جامعة دمنهور يشارك في حفل الإفطارالجماعي للطلاب

محافظ البحيرة يمنح المتميزين في النظافة شهادات تقدير

سحر لطفي: تطوير حديقة 30 يونيو ورفع كفاءة متنزهات مصيف جمصة

محافظ كفر الشيخ يتابع سير أعمال الرصف بمراكز ومدن المحافظة

رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام نهضة بركان

الإسماعيلي يختتم استعدادته لمواجهة الجونة بالدوري بتدريبات خفيفة

لقاء المقاصة والطلائع بجهاز الرياضة بدلا من إستاد المقاولون

نجم الساعة

24 طالبا يحصلون على الدرجة النهائية في الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

الأكثر قراءة

تفاصيل إنهاء أزمة رئيس الزمالك مع الكاف واعتذاره لأحمد أحمد

شهود يروون تفاصيل مقتل عامل على يد زوجته وعشيقها في الهرم

إيقاف بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة" عن العمل الإعلامى

وقف برنامج شيخ الحارة لمدة شهر

الرئيس نيوز

مصرع 9 من الشرطة بينهم "ضابطان" في حادث شرق "قناة السويس"

"سنوات النار والثلج" (8): "صدام" يعطِّل ثورة الأكراد.. و50 ألف دينار من القذافي لاستئناف القتال

"الأعلى للإعلام": "شيخ الحارة" خرج عن القيم والأخلاق.. وخاض في "الأعراض"

فاتورة "شاليه" نائبة تثير أزمة في البرلمان.. ووزير الكهرباء: "لو ثبت الخلل هرفد الموظف"

بعد زيارة القاهرة.. رئيس المجلس الانتقالي في السودان يتجه إلى الإمارات

كشكول

تقرير غرفة العمليات المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية

التعليم العالي تنظم احتفالية يوم الشباب" الإفريقي"

القمري : جوائز مالية للطلاب النابغين والموهوبين فى المجالات العلمية المختلفة

طلاب الأزهر عن "المنطق": مش عارفين سهل ولا صعب

وفاة طالبة وإغماء أخرى بامتحانات "دراسات تفهنا"

الأمصار

رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني يصل الإمارات

سعر الدولار يتراجع أمام الجنيه المصري اليوم

وفاة عشرة وإصابة 19 اثر تسرب للغاز في سفينة شحن بالصين

ترامب يحث رجال الأعمال اليابانيين على ضخ استثمارات أكبر في بلاده

الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى والمصليين

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

"إيلون ماسك" مدير "تسلا" الأعلى أجرا في الولايات المتحدة

السلطات الإيرانية تعتقل ممارسي رياضة "اليوجا" بحجة "الاختلاط"

أدوية حساسية الأنف تحد من القدرة على القيادة

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

وصفات من البابايا لإزالة شعر الوجه

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎