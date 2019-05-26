مصادر تكشف خطة الهارب أيمن نور لإنشاء كيان سياسي موحد

كشف مصدر مطلع عن أن الحركة المدنية تواصل مسيرة التزييف وتضليل الشعب، وتنطلق بأقصى سرعة لتنفيذ مبادرة جماعة الإخوان الإرهابية التى أطلقها الهارب "أيمن نور" لتنفيذ مخططات قيادات التنظيم الإرهابي الدولي، لافتا إلى أنها بدأت فى دعوة الشخصيات السياسية ونواب 2530 لتأسيس كيان جديد.



أكد المصدر أن الحركة المدنية لم تكتفِ بفضائحها السياسية المتكررة، بل تسعى لتوريط رموز سياسية ونواب 2530 فى العمالة لصالح الجماعة الإرهابية من خلال تشكيل كيان جديد لتنفيذ مبادرة الهارب أيمن نور.



وأوضح أن هناك مخاوف بأوساط نواب 2530 وشباب الأحزاب السياسية من إصرار قيادات الحركة المدنية على العمل لصالح جماعة الإخوان الإرهابية وتلبية تكليفاتها بتشكيل كيان جديد لتنفيذ مخططها لإفساد الحياة السياسية.



ونوه المصدر بأن هناك انقسام حاد فى صفوف الأحزاب السياسية ونواب 2530 بسبب مخاوفهم من تلبية دعوة الحركة المدنية، موضحا أن بعض العناصر التابعين للحركة اكتشفوا استغلالهم وتوريطهم لصالح مخطط الجماعة الإرهابية.



كما أوضح المصدر أن مساعى الحركة المدنية لتنفيذ مبادرة الهارب أيمن نور، كشفت عن ثبوت الاتهامات التى حاولت مرارا التهرب منها بشأن عمالتها للجماعة الإرهابية.



وتساءل المصدر هل تستطيع الحركة استدراج شباب الأحزاب ونواب 2530 على الرغم من علمهم بخلفيات مساعى الحركة الصادرة لها من الخارج أم سيقومون بتطهير أحزابهم من العملاء؟.



واستطرد المصدر تصريحه قائلا إن الحركة المدنية تضع رموز القوى المعارضة ونواب 2530 فى مأزق وتفتح النار عليهم أمام الرأى العام الشعبى بعد أن وجهت الدعوة لهم لتلبية مبادرة الهارب أيمن نور، وتدفع بالجميع لتنفيذ تكليفات الخارج.



واختتم متسائلا "هل تستطيع الحركة المدنية الديمقراطية معاودة الادعاء بعدم عمالتها لجماعة الإخوان الإرهابية بعد أن أكدت صحة البيان الصادر من المكتب الإعلامى للجماعة بتعاونها مع الحركة المدنية والقوى المعارضة داخل البلاد؟".