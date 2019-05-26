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الأحد 26/مايو/2019 - 05:03 م

الخميس.. كاتدرائية سانت كاترين تحتفل بختام الشهر المريمي

الخميس.. كاتدرائية
تريزة شنودة
dostor.org/2644250

تحتفل كاتدرائية سانت كاترين للأباء الفرنسيسكان بالإسكندرية، الخميس المقبل، بختام الشهر المريمي تكريما للسيدة العذراء مريم.
وكرست الكنيسة الغربية شهر مايو للشهر المريمي، منذ عام 1365 لتكريم السيدة مريم العذراء الطوباوية، ثم انتقل هذا التقليد لاحقًا إلى الشرق نظرًا لأهمية ومكانة العذراء مريم عند جميع المسيحيين.

يحمل هذا الشهر للمسيحيين معانٍ روحية سامية، تتمثل في تقديم الصلوات والابتهالات إلى الله بشفاعة مريم العذراء.

ويرتبط هذا الشهر المبارك ارتباطًا مباشرًا بثوب العذراء، والذي أصبح تقليدًا ورمزًا للشهر المريمي؛ حيث ترتدي معظم البنات المسيحيات المكرسات بالكنيسة الكاثوليكية اللواتي قدمن نذورًا لهذا الشهر ثوب السيدة العذراء ذو اللون الأزرق.

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