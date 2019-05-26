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الأحد 26/مايو/2019 - 04:48 م

محافظ البحيرة: تنفيذ مشروع صرف صحي بتكلفة 12 مليون جنيه

محافظ البحيرة هشام
محافظ البحيرة هشام آمنة
أ ش أ
dostor.org/2644234

أعلن محافظ البحيرة هشام آمنة، الانتهاء من تنفيذ مشروع صرف صحي بقرية كنيسة الضهرية بمركز إيتاي البارود، بتصرف 3000 م3 يوم، بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليون جنيه، وذلك لخدمة أكثر من 6 آلاف نسمة بالقرية.

وأوضح المحافظ، في بيان اليوم الأحد، أن المشروع يتكون من محطة رفع وبها 3 طلمبات وشبكات انحدار بطول 6.5 ٦ كم وخط طرد بطول 1.3 كم، لافتا إلى أن المحطة تقوم بالصرف على محطة معالجة الضهرية، وهي من المشروعات الخدمية التي تهدف إلى الارتقاء بخدمات الصرف الصحي وتعزز مشروعات البنية التحتية ونهوض بها.

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