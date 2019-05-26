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الأحد 26/مايو/2019 - 05:01 ص

نقل رجاء الجداوى للمستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

الفنانة رجاء الجداوي
الفنانة رجاء الجداوي
dostor.org/2643464

تعرضت الفنانة رجاء الجداوي لوعكة صحية، نقلت على أثرها للمستشفى لإجراء بعض الفحوصات.

وأكد الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، في تصريحات صحفية له، أن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي جيدة للغاية، مشيرًا إلى أنها تعرضت لبعض الإجهاد، وتتواجد حاليًا بمستشفى الصفا بالمهندسين.

وكانت الفنانة رجاء الجداوي، قد أعلنت أنها تعانى من ارتفاع طفيف في ضغط الدم مع إحساس بالدوخة، بسبب الارتفاع الشديد في درجة الحرارة خلال اليومين الماضيين، ومع إصرارها على الصوم نتج شعور بالأعياء.

وأجرت الفنانة رجاء الجداوي مجموعة من التحاليل والفحوصات الطبية، حيث جاءت النتائج مطمأنة، ومن المقرر أن تغادر المستشفي غدًا، أو بعد غد، على أقصي تقدير.

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