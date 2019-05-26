بالصور.. فاطمة محمد على تحيى حفل ختام برنامج "هل هلالك"

اختتم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، فعاليات برنامج "هل هلالك"، مساء أمس السبت، بساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا.



بحضور الدكتور خالد عبدالجليل، رئيس المركز القومى للسينما ومستشار وزير الثقافة لشئون السينما، والفنان ياسر صادق، رئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وعدد من قيادات ومديرى الإدارات بالقطاع ورجال الصحافة والإعلا.



وأحيت الفنانة فاطمة محمد على، حفل الليلة وقدمت باقة من الأغانى الدينية والوطنية، منها "تم البدرى بدرى، ألفين صلاة على النبى، القلب يعشق كل جميل، طلع البدر علينا، محمد يارسول الله، ياريحين للنبى الغالى، أم النبى، لأجل النبى، صلى الله على محمد" واختتمت الحفل بأغنية "ياحبيبتى يامصر".



وقدم البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الدكتور عادل عبده، ديفيليه لمجموعة من فقرات السيرك القومى برئاسة الفنان وائل عبدالله، مدير عام السيرك، منها: "الكاوتشوك، الديابلو،، الحبال، الهيلاهوب، المهرج"، تحت إشراف الفنان محمد النوبى مدير الشعبة.



وكانت فعاليات البرنامج تبدأ يوميًا بعرض العرائس الشهير الذى يحتشد أمامه جمهور هل هلالك، رائعة سيد مكاوى وصلاح جاهين وصلاح السقا، أوبريت " الليلة الكبيرة " والذى يشارك به البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، من خلال مسرح القاهرة للعرائس تحت إشراف الفنان محمد نور مدير عام المسرح.



بالإضافة إلى "ركن الطفل" الذى أقامه القطاع يوميًا، ويتضمن ورش فنية لهواة الأعمال الفنية الورقية والخشبية وهواة الرسم والتلوين من الأطفال، تحت إشراف الفنانة سها كحيل.



برنامج "هل هلالك" خدمة ثقافية وفنية قدمها القطاع مجانا للجمهور، وقد حقق نجاحا جماهيريا كبيرا للسنة الرابعة على التوالى.