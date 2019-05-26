موقع إيرانى: خامنئى أبلغ بن علوى استعداد إيران للتفاوض مع أمريكا

كشف موقع إيراني مقرب من التيار الإصلاحي، اليوم الأحد، أن المرشد علي خامنئي اجتمع سرًا مع وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي خلال زيارة الأخير إلى طهران يوم الإثنين الماضي.



ونقل موقع "سحام نيوز" الذي يشرف عليه زعيم حزب الثقة الإيراني المعارض الإصلاحي "مهدي كروبي"، عن مصدر مطلع قوله إن "خامنئي اجتمع سرًا في مكتبه مساء يوم الإثنين، وأبلغه استعداد إيران للتفاوض مع الولايات المتحدة".



وأضاف المصدر إن "اجتماع خامنئي مع وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي جاء بعد اجتماع قصير عقده مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف"، مشيرًا إلى أن "اجتماع خامنئي مع بن علوي لم يحضره ظريف".



وتابع إن "خامنئي أبلغ بن علوي بالتفاوض مع الولايات المتحدة شريطة أن تقوم واشنطن بتغيير أدبياتها وسلوكها تجاه طهران"، موضحًا أن "ما يقوم خامنئي علنًا يخالف مواقفه غير المعلنة"، في إشارة إلى إعلان رفضه التفاوض مع واشنطن.



وأوضح المصدر الذي وصفه الموقع الإيراني بالمطلع إن "المفاوضات السرية بين خامنئي ووزير الخارجية العماني، بغياب ظريف، تشير إلى أن حكومة حسن روحاني غير كافية في إدارة الشؤون الراهنة للبلاد بنظر المرشد الإيراني".



وأعلن المرشد علي خامنئي في عدة تصريحات الأسبوع الماضي، أن طهران لن تدخل في مفاوضات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشبهًا التفاوض مع ترامب بـ"السم".