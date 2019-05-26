فالفيردى عن مستقبله مع برشلونة: ليس لدى ما أقوله

يرى إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، أنه ليس لديه أي كلمات، للحديث عن مستقبله مع البارسا، سواء بالاستمرار أو الرحيل بالفترة المقبلة.



وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن البارسا سيقيل إرنستو فالفيردي من تدريب برشلونة، بعد خسارة كأس ملك إسبانيا على يد فالنسيا بنتيجة 1-2، في المباراة التي جمعتهما بالمدينة الأندلسية إشبيلية.



وقال "فالفيردي" في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "هل وقتي أوشك على النهاية مع الفريق؟، ليس لدي ما أقوله في هذا الشأن".



وأضاف: "أفضل الخسارة في النهائي على الهزيمة في مرحلة ربع أو نصف النهائي، أشعر بأنني في حالة جيدة رغم الفشل في التتويج بكأس ملك إسبانيا".



وفشل البارسا في تعزيز صدارته كأكثر الفرق تتويجًا بكأس الملك، برصيد 30 مرة، بينما حصد فالنسيا لقبه الثامن والأول منذ 11 عامًا.