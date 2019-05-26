توافد الآلاف للمسجد الحرام في أولى العشر الأواخر من رمضان

أدى قاصدو المسجد الحرام من المعتمرين والمصلين والزوار، صلاة التراويح في أولي ليالي العشر الأواخر من رمضان، حيث توافد آلاف المصلين والمعتمرين منذ وقت مبكر على المسجد الحرام للصلاة في هذه الليالي المباركة.



وتمكن ضيوف الرحمن من أداء شعائرهم وصلواتهم بكل يسر وسهولة، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي وفرتها الأجهزة الحكومية المختلفة من بينها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.



وكثفت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة خدماتها الصحية داخل المسجد الحرام وساحاته. كما وفرت إدارة الدفاع المدني مستويات السلامة للمعتمرين، بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة العامة لأعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ بالمسجد الحرام.



وقام رجال الأمن من القوة الخاصة بأمن المسجد الحرام بتنظيم حركة دخول وخروج المعتمرين والزوار داخل المسجد الحرام، إضافةً إلى تطبيق الخطط الأمنية للحفاظ على سلامتهم وأمنهم وحفظ الأمن داخل المسجد الحرام وساحاته على مدار الساعة.