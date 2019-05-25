البابا تواضروس يعود إلى أرض الوطن

وصل إلى أرض الوطن، اليوم، قداسة البابا تواضروس الثاني، بعد جولة رعوية بكنائسنا بألمانيا وسويسرا وانجلترا، استغرقت أسبوعين، دشن خلالها خمس كنائس أربع منها بألمانيا، وواحدة بزيورخ بسويسرا.



وعقد عدة اجتماعات رعوية وتعليمية وإدارية مع أبنائه المهاجرين ومجالس الكنائس ورعاتها من الآباء الأساقفة والكهنة.



وكان من أبرز أنشطة قداسة البابا إلى جانب تدشين الكنائس افتتاح قداسته لمركز لخدمة الشباب وحضوره العرض المسرحي الراقي "ستيفانيا" والذي قدمه فريق المسرح التابع لكنيسة السيدة العذراء والشهيد مرقوريوس بمدينة أونا الألمانية.

وعلى المستوى الرسمي التقى قداسة البابا بسفراء مصر بالدول التي زارها، كما استقبله وزاره العديد من المسؤولين المحليين بكل المدن التي زارها.



المشهد الأبرز في زيارة قداسة البابا تمثل في الاستقبال الحافل الذي أُستقبِل به قداسته من قبل الشعب القبطي في كل الكنائس التي زارها، أطفالًا وكبارًا.

وكذلك الشخصيات الرسمية التي التقاها.



وعلى الصعيد الإعلامي أجرى قداسته عدة مقابلات صحفية وتليفزيونية في ألمانيا وسويسرا إلى جانب ثلاثة لقاءات مع قناتي ctv وME Sat القبطيتين.



كما كانت هناك فرصة لإجراء قداسته بعض الفحوصات الطبية.