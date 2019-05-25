مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا الان الشوط الأول شاهد ميسي بث مباشر كورة ستار
شاهد ميسي في مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم السبت 25 مايو 2019 في نهائي كأس ملك إسبانيا مشاهدة مباراة برشلونة Vs فالنسيا yallashoot
قنوات "بي إن سبورتس" و "أبو ظبي الرياضية" و IRIB TV 3 الإيرانية والقناة الأسبانيةTVE i تذيع مباراة برشلونة وفالنسيا في نهائي الكاس
على ستاد بينتو فيامارين تقام مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة و10 مساء بتوقيت السعودية
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