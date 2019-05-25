القاهرة : السبت 25 مايو 2019
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لايف ستايل
السبت 25/مايو/2019 - 08:36 م

محمد المعتصم يكتب: يوميات رمضان (20)

محمد المعتصم
محمد المعتصم
dostor.org/2643255

* ريم البارودي ظهرت مع فجر السعيد في برنامج "غبقة سكوب" - اسم البرنامج كده – على قناة سكوب وهي قناة كويتية مملوكة لفجر السعيد.. وطالما ريم البارودي بتتكلم، طبيعي ان الكلام يبقي عن أحمد سعد وفيه تلقيح علي سمية الخشاب وحاجة اخر بسمه وهبة.
* انت متخيل بعد 50 سنة لما حد يعمل بحث عن الفترة دي والعلاقات اللي فيها ويلاقي خناقة الفنانات على أحمد سعد.. بالتأكيد هو نفس احساسك الان وانت تتابع صور فتي الشاشة الاول وقتها عماد حمدي وهو فارق شعره على جنب والفرق داخل في نص راسه.
* الأزمة الحقيقية لأي فنان أن يتم استضافته في أي برنامج ولا يجد محاوره أي شيء في تاريخه الفني يسأله فيه سوى الفضائح.. الأزمة الأكبر أن يعتبر الفنان حديثه عن تلك الفضائح شيء يستحق أن يأخذ عليه مقابل مادي.. القصة أشبه بحالات زني المحارم والاغتصاب الزوجي والتحرش التى يتم استضافتها في القنوات العربية بمقابل.. الفارق الوحيد هو المقابل نفسه حيث تكتفي الحالا ب100 أو 150 دولار لكن مع بعض الفنانين الموضوع " مقاولة" كام علشان أقولك اللي يعمل لك مشاهدات قد ايه.
* اعلان كابتن نور خطاب لحملة 100 مليون صحة، من الاعلانات الجيدة في رمضان والنصائح مفيدة ومركزة وتصل للجمهور.. نصيحة استبدال البطاطس المقلية في الزيت بالفول وصلت لأطفال سمعتهم على السحور.
. اعلان سفن اب حلو وفكرته لطيفة وكل اللي شافوه حسوا بكدة.. بعكس اعلان بيبسي يشعر المشاهد الشركة تعاقبه على شيء لا يعرفه.. كل اللي شافه حس بكدة.
* مسلسل هوجان وضع محمد امام في مصاف نجوم الصف الاول.. وكريم محمود عبد العزيز كممثل بعيدا عن الادوار الخفيفة التى كان يشارك فيها في الافلام
* احتراما لصوت طارق نور الذي ظهر في اعلان مواسير أكواثيرم لن أعلق على الاعلان الذي يشبه نوعيات سخيفة من الايفيهات المركبة محتاجة كتالوج علشان تشاور على "الزتونة "
* قبل عامين كان مصطفي شعبان غارق في أدوار الشاب الحبيب اللي مقطع البطاقة والستات بتحبه.. شعبان تخلي عن هذه الطريقة في التعامل مع أدواره العام الماضي مع ايوب واستمر في تقديم تمثيل في ابو جبل.. من أعاد مصطفي شعبان الي التمثيل يستحق الشكر.
* اللي بيحب كريم عبد العزيز ينصحه بمشاهدة افلام أجنبي أو السفر للحصول على كورسات أو التركيز في تغيير طريقته.. أو يعمل مشروع ويخلينا نحتفظ بصورته القديمة الحلوة.

*احمد فهمي ظهر بالحجاب في "أحداث الواد سيد الشحات"، المشهد لم يتركه محمد هنيدي طبعا وكتب على تويتر:" مبروووك يا فهمي... أحلى كتير في الحجاب.. المهم يكون عن اقتناع".. فهمي ردها في التمانيات لهنيدي " يعني ما باركتليش ع المسلسل وبتبارك لي ع الحجاب" هنيدي خرج من الموقف بخفة دمه " لأ ثواني كدة انت عامل مسلسل ؟ ".
* رحيل عم غبريال أكتر حاجة موجعة في مسلسل زلزال.. اكتر من الزلزال نفسه اللي غير حياة محمد رمضان.. الاكثر وجعا ان عم غبريال مات قبل ما محمد رمضان يرجع ال300 متر بتوع والده.
* تعبنا من المطالبة بقناة رياضية أرضية تبث المباريات من خلالها.. قلنا ان مصر تمتلك اتفاقيات قديمة تتيح لها نقل كل المباريات التى تخطر على بالك مجانا.. لذا أنا أكثر الناس فرحا بقناة تايم سبورت.. الفكرة تستحق الدعم وسندعمها وتستحق المتابعة وسنتابعها وتستحق أن يضخ فيها الرعاة الكبار اعلاناتهم
* -رجاء إنساني من الأصدقاء في ام بي سي خاصة من يعمل في برنامج رامز جلال، ارجو منهم كتابة اسم الضيفة على الشاشة وتحديدا بعد وقوعها في الشلال.. للاسف أحيانا اشاهد الحلقة متأخرا ومع الوقوع في الشلال وخرطوم الفيل، يختفي المكياج ولا اعرف الفرق بين الضيفة والغوريلا


* أقوال مأثورة:
ليلي غفران: صحيت من النوم لقيت جوزي بيخوني مع واحده صاحبتي.. وبعض الاصدقاء قالولي ان الرجالة بتحب تغير جاز
بسمة وهبة: قصدك بيغير زيت
(برنامج +18 بين قوسين شيخ الحارة)

دعاء اليوم: اللهم اجعل كيدهم في نحورهم

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