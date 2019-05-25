فيلم وثائقى يستعرض إنجازات "مستقبل وطن"

استعرض حزب مستقبل وطن المهام التى قام بها خلاف الفترة السابقة، سواء فى التواصل المباشر مع المواطنين، وذلك من خلال ندوات واجتماعات ومؤتمرات، والدور الذى قام به أعضاء الحزب تحت قبة البرلمان فى الرقابة والتشريع.



وعرض الحزب فيلم وثائقي استعرضوا فيه ما تم إنجازه من قبل "مستقبل وطن" على الصعيدين التشريعي والنيابي، حيث عرضوا أبرز القوانين التي شارك الحزب في إصدارها، ويسعى جاهدا أيضا لإصدار مجموعة أخرى من القوانين، والمقدرة بـ 34 قانونا مثل قوانين "المرور ومكافحة الإرهاب ورعاية المسنين، ومكافحة التسول، وتنظيم المعاملات الإلكترونية وتنمية المشروعات المتوسطة والملكية الفكرية".



وشارك في حفل الإفطار، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، ومجموعة بارزة من قيادات الحزب وأعضاء مجلس النواب، على رأسهم، المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، والدكتور محمد منظور، نائب رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي، الأمين العام للحزب، والنائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية، والنائب أشرف رشاد عثمان، والنائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، والنائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية، والنائب محمود بدر.



كما شارك في الحفل، النائب يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، والنائب محمد مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنواب.