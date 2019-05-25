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السبت 25/مايو/2019 - 05:46 م

الان Live مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر يلا شوت MeSSi

الان Live مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر يلا شوت MeSSi

مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر
الدستور
dostor.org/2643135

يقدم الدستور مباريات لعشاق الساحرة المستديرة مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم على موعد اليوم السبت مع ثلاثة نهائيات فى بطولة الكأس باسبانيا وألمانيا والبرتغال فى المرحلة الأخيرة من الموسم الكروي فى أوروبا.

ويواجه برشلونة الجريح فالنسيا ببطولة كأس ملك أسبانيا فى تمام الساعة التاسعة مساءاً فيما يواجه بايرن ميونيخ لايبزج فى تمام الساعة العاشرة فى نهائي كأس ألمانيا.

ولم تعلن أى قناة عربية سواء "بي إن سبورتس" أو "أبو ظبي الرياضية" عن نقل المواجهتين.

ويدخل الثنائى بايرن ميونيخ وبرشلونة نهائى الكأس من أجل تحقيق الثنائية فى ألمانيا واسبانيا بعد تتويجهما بلقب الدوري وخروجهما الأوروبي على يد ليفربول .

وأعلنت قناة IRIB TV 3 الإيرانية المتواجدة على القمر الصناعي "عرب سات" نقل المباراة بالإضافة إلى القناة الأسبانية TVE i التى تتواجد على القمر "هوت بيرد" فيما أعلت قناة IRIB بث مباراة نهائي كأس ملك أسبانيا 


تردد قناة IRIB Varzesh
القمر : عرب سات 26 شرقا

التردد : 11881 .

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز :27500

التصحيح: 3\4 .

تردد قناة IRIB TV 3
القمر : عرب سات 26 شرقا

التردد : 11900 .

الاستقطاب : عمودي .

معدل الترميز :27500

التصحيح: 3\4 .

تردد قناة TVE i
القمر : هوت بيرد 13 شرقا

التردد : 11785 .

الاستقطاب : أفقي .

معدل الترميز :27500

التصحيح: 3\4 .


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