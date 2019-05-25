حبس مسجل خطر 4 أيام لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة في المرج

أمرت نيابة شرق القاهرة، برئاسة المستشار أحمد عز المحامي العام الأول، بحبس عاطل "مسجل خطر" 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك لاتهامه في أتجار الأقراص المخدرة، متخذا من دائرة قسم المرج مكانا له لترويج وتوزيع تجارته غير المشروعة.



كان رجال مباحث المخدرات بالقاهرة، تمكنوا من القبض على مسجل خطر وبحوزته 500 قرص مخدر فى منطقة المرج، وحرر محضر بالواقعة.



البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة المرج، وبصحبتهم قوة شرطية، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، وتمكنوا من ضبط مسجل خطر، لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وترويجها فى دائرة قسم شرطة المرج، حيث ضبط بحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة قبل ترويجها فى المنطقة، بالإضافة إلى ضبط مبلغ مالي وسلاح أبيض بحوزته.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات

