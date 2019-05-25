"الكهرباء": الحمل الأقصى المتوقع اليوم 28 ألفًا و800 ميجاوات

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس الجمعة، وأن الحمل الأقصى المتوقع اليوم 28 ألفا و800 ميجاوات مقابل 27 ألفا و300 ميجاوات أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 22 ألفا و865 ميجاوات.



وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد فعلت عددًا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.



يأتي ذلك في إطار زيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلفة والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.