سكورزا يستدعي 20 لاعبا لمعسكر الأولمبي الإماراتي في النمسا

استدعى البولندي ماسيج سكورزا المدير الفني للمنتخب الإماراتي الأولمبي لكرة القدم 20 لاعبا ضمن قائمة الفريق استعدادا للمعسكر الخارجي بمدينة سالزبورج النمساوية خلال الفترة من 13 إلى 22 يوليو المقبل.



وينتظم اللاعبون في هذا المعسكر بالنمسا في بداية استعدادات الفريق لبطولة كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية (تحت 23 عاما) والمقررة في تايلاند مطلع يناير 2020 والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية القادمة (طوكيو 2020).



ويأمل المنتخب الإماراتي الأولمبي بقيادة سكورزا في احتلال أحد المراكز الثلاثة الأولى بالبطولة الأسيوية والتي يتأهل أصحابها للأولمبياد.



وضمت القائمة كلا من خالد محمد البلوشي وسعيد جمعة السعدي وفلاح وليد الجنيبي (العين) وخلفان حسن النوبي وعبد العزيز سالم الكعبي وأحمد عبد الله جميل وحارب عبد الله سهيل (شباب الأهلي دبي) وعبد الله جاسم علي وفارس خليل المرزوقي (الوصل) وعبد الرحمن عبد الله العامري (الجزيرة)

وجاسم يعقوب البلوشي وسعيد علي سويدان (النصر) وخالد عبد الرحمن البلوشي (بني ياس) ويعقوب يوسف آل علي (الإمارات) وماجد راشد المحرزي وأحمد عامر النقبي (اتحاد كلباء) وحمود محمد إبراهيم وعبد الله ناصر المازمي وأحمد إبراهيم سرور (الشارقة) وعلي عيد غميل (دينامو زغرب الكرواتي).



وخلت القائمة من لاعبي نادي الوحدة الذي يخوض مباراتي الذهاب والإياب بدور الستة عشر لدوري أبطال آسيا في الخامس و12 أغسطس المقبل.