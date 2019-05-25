تنفيذ 97% من مشروعات رصف وتطوير الطرق ببني سويف

صرح المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، بأن نسبة تنفيذ مشروعات رصف وتطوير ٦٦ طريقا وشارعا بمدن ومراكز المحافظة السبع، ضمن خطة المديرية للعام 2018 2019، والتي بلغت 97 %.



وأضاف المحافظ، خلال استعراض تقرير المهندس ناصر فراج، مدير عام الطرق عن الموقف التنفيذي لخطة الرصف على مستوى المحافظة - اليوم السبت، أنه تمت إضافة طريقين جديدين هما: طريق مدخل بهبشين من طريق ديمو، وطريق الشقر بالفشن.



وأضاف أن خطة الرصف التي تنفذها مديرية الطرق تشمل توسعة، وإعادة واستكمال رصف 34 طريقا رئيسيا وداخليا ومحورا، تربط القرى ببعضها، والمدن بالقرى، و30 شارعا داخليا، وتأهيلها بمستوى عال يسمح باستيعاب حجم السيارات المارة عليها، وتسيير حركة المرور بسهولة.. فيما تبلغ أطوال الطرق الداخلية " المحلية " والتي يتم تنفيذها بمراكز المحافظة حوالي 50 كيلو مترا، والشوارع حوالي 14 كيلومترا على مستوى المراكز السبع، إضافة إلى أعمال التطوير بمدينة (بني سويف) العاصمة، والميادين الرئيسية، وعدد من الميادين الصغيرة لتسهيل الحركة المرورية، إلى جانب مايتم تنفيذه حاليا من تطوير طريق كورنيش النيل.



وأشار إلى أنه تم عمل خطة لترميم ورفع كفاءة الشوارع بمدينة (بني سويف ) العاصمة، والمدن الأخرى، حيث تم ترميم الحفر والقواطع بـ 50 شارعا، وتنفيذ خطة لتحقيق السيولة المرورية خاصة في الأماكن والمناطق الساخنة ( أمام المصالح والمنشآت الحيوية والتجارية ) عن طريق تغيير اتجاهات بعض الشوارع وفتح بعض الحارات المغلقة، وخلق محاور مرورية جديدة.