كورة ستار match رابط مشاهدة مباراة الوداد والترجي بث مباشر الآن بدون تقطيع yalla shoot يلا شوت مشاهدة ماتش الوداد البيضاوي والترجي التونسي اليوم أونلاين kora live ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا شغال لا

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يلا شوت الوداد والترجي بث مباشر يوتيوب، انتهي كلا الفريقين من إجراءات التدريبات الخاصة بالمباراة، والتي جرت بشكل خاص استعداداً لهذه المباراة، والتي تكون منقولة من خلال قناة BeIN Sport HD1 بث مباشر بتعليق رؤوف خليف وجواد بده، وسنوفر لحضراتكم رابط كورة أون لاين مباراة الوداد والترجي بث مباشر كورة ستار الأسطورة بجودة hd حصري.
مشاهدة مباراة الوداد والترجي بث مباشر يلا شوت
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مباراة الترجي والوداد بث مباشر الشوط الاول، من المتوقع أن تكون تشكيلة الوداد البيضاوي اليوم كالتالي: رضا التكناوتى فى حراسة المرمى، إبراهيما كومار، أشرف داري، أيوب العلود، عبد اللطيف نصير، يحيى جبران، وليد الكرتى، وصلاح الدين السعيدى، ثم محمد أوناجم، إسماعيل الحداد، وميشال باباتوندى.
ستكون تشكيلة الترجي التونسي اليوم أمام الوداد كالتالي: معز بن شريفية فى حراسة المرمى- شمس الدين الذوادى – خليل شمام- سامح الدربالى – أيمن بن محمد- فرانك كوم- فوسينى كوليبالى – غيلان الشعلالى – أنيس البدرى – يوسف البلايلى ولوكوزا.
نتيجة مباراة الوداد والترجي
الوداد 0 الترجي 0
- بداية أحداث الشوط الاول من مباراة الوداد والترجي مباشرة.
|الوداد
|0
|الترجي
|0