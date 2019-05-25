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السبت 25/مايو/2019 - 12:15 ص

كورة ستار match رابط مشاهدة مباراة الوداد والترجي بث مباشر الآن بدون تقطيع yalla shoot يلا شوت مشاهدة ماتش الوداد البيضاوي والترجي التونسي اليوم أونلاين kora live ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا شغال لا

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يلا شوت مشاهدة مباراة الوداد والترجي بث مباشر yalla shoot كورة أون لاين كورة لايف ماتش الترجي والوداد مباشرة بدون تقطيع، يلا شوت يوتيوب رابط مباراة الوداد والترجي أونلاين اليوم في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تقام مباراة الوداد والترجي مباشرة في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد مولاي عبد الله بمدينة الرباط المغربية، ونقدم لكم رابط البث المباشر لمباراة الوداد والترجي أونلاين مباشر اليوم يلا شوت بلس.


كورة لايف مشاهدة ماتش الوداد والترجي بث مباشر ، ترقب كبير من جميع الجماهير العربية في كل مكان في أنتظار بداية أحداث مباراة نهائي دوري الأبطال بين الوداد والترجي لايف يوتيوب ، حيث يتوقع الجميع أن تكون مباراة الفريقين واحدة من أقوي مباريات البطولة، والتي ستحدد صاحب لقب البطولة بشكل كبير، وتجدون رابط كورة ستار مشاهدة مباراة الوداد البيضاوي والترجي التونسي بث مباشر جوال لمتابعة هذا اللقاء الهام.


يلا شوت الوداد والترجي بث مباشر يوتيوب، انتهي كلا الفريقين من إجراءات التدريبات الخاصة بالمباراة، والتي جرت بشكل خاص استعداداً لهذه المباراة، والتي تكون منقولة من خلال قناة BeIN Sport HD1 بث مباشر بتعليق رؤوف خليف وجواد بده، وسنوفر لحضراتكم رابط كورة أون لاين مباراة الوداد والترجي بث مباشر كورة ستار الأسطورة بجودة hd حصري.

مشاهدة مباراة الوداد والترجي بث مباشر يلا شوت

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مباراة الترجي والوداد بث مباشر الشوط الاول، من المتوقع أن تكون تشكيلة الوداد البيضاوي اليوم كالتالي: رضا التكناوتى فى حراسة المرمى، إبراهيما كومار، أشرف داري، أيوب العلود، عبد اللطيف نصير، يحيى جبران، وليد الكرتى، وصلاح الدين السعيدى، ثم محمد أوناجم، إسماعيل الحداد، وميشال باباتوندى.

ستكون تشكيلة الترجي التونسي اليوم أمام الوداد كالتالي: معز بن شريفية فى حراسة المرمى- شمس الدين الذوادى – خليل شمام- سامح الدربالى – أيمن بن محمد- فرانك كوم- فوسينى كوليبالى – غيلان الشعلالى – أنيس البدرى – يوسف البلايلى ولوكوزا.

نتيجة مباراة الوداد والترجي

الوداد0
الترجي0
  • بداية أحداث الشوط الاول من مباراة الوداد والترجي مباشرة.






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