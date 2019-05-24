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الجمعة 24/مايو/2019 - 11:11 م

منظمة فنزويلية: مقتل 23 سجينًا في أعمال شغب بأحد السجون

منظمة فنزويلية: مقتل
أ.ش.أ
dostor.org/2642202

أعلنت جماعة ترعى حقوق السجناء في فنزويلا مقتل 23 سجينًا بعدما فتح حراس أحد السجون النار لإنهاء أعمال شغب بالداخل.
ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن مرصد السجون الفنزويلية أن 18 حارسًا آخر أصيبوا في حادث اليوم بسجن يقع بولاية بورتوجيزا وسط البلاد التي تبعد حوالي 350 كيلومترًا عن العاصمة كاراكاس.
ولم تصدر الحكومة الفنزويلية تصريحات حتى الآن من جانبها.
يُشار إلى أن فنزويلا تتعرض لأزمة إنسانية واقتصادية متفاقمة، لا سيما بعد أن أعلن زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو تنصيب نفسه رئيسا مؤقت للبلاد، وأنه مستعد لتولي الرئاسة مؤقتا بدعم من القوات المسلحة تمهيدا للانتخابات، إلا أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يصر على التمسك بالسلطة واتهم الولايات المتحدة بمحاولة تدبير انقلاب ضده.

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