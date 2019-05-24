لأول مرة.. تونس تشارك في "جائزة الإبتكار لتحسين حياة النساء" بالصين

أكدت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي، أن تونس ستشارك عام 2020، ولأول مرة، في الجائزة السنوية الدولية، التي تنظمها الصين حول "الابتكار من أجل تحسين ظروف الحياة للنساء".



وعن مشاركتها الأسبوع الماضى في فعاليات الصالون الدولي الصيني للابتكار بالصين، أكدت الجربي، وفقا لما ذكرته وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن تلك المشاركة تندرج في إطار تعزيز التعاون بين البلدين من خلال تنظيم دورات تدريبية لمساعدة النساء الحرفيات التونسيات في مجال التطريز الصيني في تونس الذي انطلق منذ يوليو الماضي تحت شعار "التكوين دعامة للتمكين الاقتصادي للنساء".

وأشارت الجربي، إلى أن مثل هذه الملتقيات من شأنها التعريف بالوجهة السياحية التونسية والترويج للمنتج المحلي والحفاظ على الموروث الحضاري والصناعات التقليدية التونسية، بما يدفع نحو مزيد من الابتكار والنهوض بالمنتجات الحرفية وتطويعها للمهارات الصينية.