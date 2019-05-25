حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 25 مايو 2019
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:
الحمل
مهنيًا: انتبه لاستقرار موازنتك ولا تحمّل نفسك أكثر مما تستطيع، عالج الأمور بصورة دائمة ولا تسمح لها بالتراكم.
عاطفيًا: نتيجة الضغوط المتنوعة قد تهمل شؤونًا عائلية أو شخصية ضرورية، فحاول تنسيق الواجبات وابتعد عن الأجواء المشحونة التي تستفزك.
صحيًا: اهتم بصحتك عن طريق ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتجنب السهر حتى ساعات متأخرة من الليل وخفف من تناول المشروبات الروحية.
الثور
مهنيًا: لا تخاطر كثيرًا هذا اليوم وخصوصًا في ما يتعلق بالأمور المادية، لأن النتائج قد لا تكون مضمونة.
عاطفيًا: تكون سعيدًا وتنجح مساعيك وتتكلل مبادراتك بالنجاح، فتعرف أمورك العاطفية أوضاعًا جيدة وتتخلص من بعض الضغوط.
صحيًا: بعدما عانيت سابقًا مضاعفات المرض بسبب إهمال وضعك الصحي، تأخذ العبرة لتفادي تكرار التجربة.
الجوزاء
مهنيًا: يسطع نجمك وتحلق عاليًا بين المتفوقين، وتنطلق إلى العمل لتقطف النجاحات الواحد تلو الآخر، ركز جهودك وأفكارك واضعًا الهدف نصب عينيك.
عاطفيًا: تسيطر عليك الرومنسية الزائدة وتبذل جهدك لإرضاء الحبيب وإسعاده، فتنجح في ذلك.
صحيًا: إذا رغبت في تحسين صحتك، عليك البحث عما يساعدك كثيرًا لتحقيق ذلك.
السرطان
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن دراسة جيدة واتخاذ قرار مهم في العمل قد يقبل المقاييس ويبدل نظرة أرباب العمل إليك نحو الأفضل.
عاطفيًا: تقلقك مسألة تتعلق بالشريك وتشوّش بالك، لا تفكّر فيها وركّز على الأمور المهمة.
صحيًا: أنت صاحب إرادة أقوى من الصخر، وهذا ما أثبته أخيرًا على صعيد المحافظة على صحتك.
الأسد
مهنيًا: عليك تكريس المزيد من الوقت لإرضاء الزملاء او لمساعدتهم في حلّ المشاكل ودعمهم والدفاع عن حقوقهم ومستحقاتهم.
عاطفيًا: يمكن أن تتحسن الروابط العاطفية شرط الاهتمام بالمتطلبات الطارئة وجعل الطرف الآخر يشعر بالأمان بقربك.
صحيًا: حاول أن تستريح في الأيام الصعبة واحرص على نوعية غذائك الروحي والجسدي.
العذراء
مهنيًا: يوم مميز يسمح لك بالانطلاق بمشروع جديد، وتبادر إلى حسم الأمور، كذلك يتم لقاء مفيد مع الشخص المعني مباشرة بقضية دقيقة وتبدأ الأمور بالانفراج.
عاطفيًا: خذ احتياطاتك من تفجر وضعك العاطفي وحاول استدراك الأمور بأسرع ما يمكن.
صحيًا: حدد أهدافك وأولوياتك الصحية وكن دقيقًا في تنفيذ التمارين الرياضية المفيدة لك.
الميزان
مهنيًا: تتاح لك فرص مميزة تتعلق بعملية نشر أو ترويج أو بيع، كن جاهزًا لبعض العروض والتطورات.
عاطفيًا: تمضي هذا اليوم بالقرب من الأصدقاء، مغادرًا الجمود، مستغنيًا عن العقلانية التي عرفت بها.
صحيًا: وضعك الجسدي جيد، تتبع في حياتك نظامًا متوازنًا يؤمن لك الاستقرار صحيا.
العقرب
مهنيًا: تشعر بالانكماش وتحتاج إلى مساعدة معنوية، قد تكون الدبلوماسية واللباقة ضرورتين للتعاطي مع الآخرين.
عاطفيًا: تتسلح بمعنويات قوية، وتعالج مسائلك العاطفية بمنطق ولا تسمح للفواتير بالتراكم، وتواجه على الأرجح ظرفًا مهمًا.
صحيًا: تواجه أزمة صحية طارئة تحدث ردة فعل عكسية في تفكيرك، إذ بعدما كنت تستهزئ بقيمة الرياضة أصبحت تدرك أهميتها في المحافظة على الوضع الصحي السليم.
القوس
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن فرصة جديدة لإجراء مفاوضات ثانية أو لتوقيع عقد، تبدو مرهف الحسّ وقد تذرف الدموع.
عاطفيًا: تشعر بأن المحيط يسبب لك بعض الأعباء، أجّل المشاريع العاطفية إلى وقت لاحق وكُن متحفّظًا جدًا ولا تقدم على أي خطوة.
صحيًا: يتدخل شيء من الماضي لإحداث بلبلة، لكنه لا يؤثر في وضعك الصحي ولا يثير أعصابك.
الجدي
مهنيًا: من الأفضل أن تختار التوقيت المناسب إذا كنت تبحث عن شراكة أو تأسيس عمل أو الارتباط بجديد، لأنك يمكن أن تواجه بعض المعوقات وتضطر إلى تقديم التنازلات.
عاطفيًا: قد ترتبط بزواج أو تحتفل بخطبة أو تعلن عن علاقة كانت مكبوتة، وتبدو حياتك الاجتماعية حافلة، وتتلقى الدعوات من كل صوب، وتشارك في بعض النشاطات المشرقة.
صحيًا: لا تعالج أوجاعك المتنقلة في مختلف أنحاء جسمك كما يحلو لك، واصفًا لنفسك هذا الدواء أو ذاك، فأنت ترتكب خطأ كبيرًا بحق وضعك الصحي.
الدلو
مهنيًا: يعدك هذا اليوم بحدث مميز ويساعدك على معالجة المسائل المهنية بوعي وحكمة، وتتلقى مكافأة مالية في المستقبل القريب.
عاطفيًا: علاقتك بالحبيب متينة جدًا، سببها التفاهم الرائع بينكما والشفافية في التعاطي، وتعيش معه استقرارًا عاطفيًا منقطع النظير.
صحيًا: فكّر في كل خطوة تقدم عليها على الصعيد الصحي، واستشر أصحاب الاختصاص.
الحوت
مهنيًا: تتخلص اليوم من مواجهات واحتكاكات بسيطة وغير مؤذية مع بعض الزملاء، وتتمكن من استعادة السيطرة على الأمور وتسيير الدفة كما تريد.
عاطفيًا: الملاحظات التي أبديتها للشريك تعطي نتائج ملموسة، وفي غضون فترة لن تكون طويلة ستشعر بتغيير كبير من قبله.
صحيًا: إياك والانغماس في الشراهة التي تتسبب بالسمنة، فيصعب عليك التخلص منها سريعًا.