حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 25 مايو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:



الحمل

مهنيًا: انتبه لاستقرار موازنتك ولا تحمّل نفسك أكثر مما تستطيع، عالج الأمور بصورة دائمة ولا تسمح لها بالتراكم.

عاطفيًا: نتيجة الضغوط المتنوعة قد تهمل شؤونًا عائلية أو شخصية ضرورية، فحاول تنسيق الواجبات وابتعد عن الأجواء المشحونة التي تستفزك.

صحيًا: اهتم بصحتك عن طريق ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتجنب السهر حتى ساعات متأخرة من الليل وخفف من تناول المشروبات الروحية.



الثور

مهنيًا: لا تخاطر كثيرًا هذا اليوم وخصوصًا في ما يتعلق بالأمور المادية، لأن النتائج قد لا تكون مضمونة.

عاطفيًا: تكون سعيدًا وتنجح مساعيك وتتكلل مبادراتك بالنجاح، فتعرف أمورك العاطفية أوضاعًا جيدة وتتخلص من بعض الضغوط.

صحيًا: بعدما عانيت سابقًا مضاعفات المرض بسبب إهمال وضعك الصحي، تأخذ العبرة لتفادي تكرار التجربة.



الجوزاء

مهنيًا: يسطع نجمك وتحلق عاليًا بين المتفوقين، وتنطلق إلى العمل لتقطف النجاحات الواحد تلو الآخر، ركز جهودك وأفكارك واضعًا الهدف نصب عينيك.

عاطفيًا: تسيطر عليك الرومنسية الزائدة وتبذل جهدك لإرضاء الحبيب وإسعاده، فتنجح في ذلك.

صحيًا: إذا رغبت في تحسين صحتك، عليك البحث عما يساعدك كثيرًا لتحقيق ذلك.



السرطان

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن دراسة جيدة واتخاذ قرار مهم في العمل قد يقبل المقاييس ويبدل نظرة أرباب العمل إليك نحو الأفضل.

عاطفيًا: تقلقك مسألة تتعلق بالشريك وتشوّش بالك، لا تفكّر فيها وركّز على الأمور المهمة.

صحيًا: أنت صاحب إرادة أقوى من الصخر، وهذا ما أثبته أخيرًا على صعيد المحافظة على صحتك.



الأسد

مهنيًا: عليك تكريس المزيد من الوقت لإرضاء الزملاء او لمساعدتهم في حلّ المشاكل ودعمهم والدفاع عن حقوقهم ومستحقاتهم.

عاطفيًا: يمكن أن تتحسن الروابط العاطفية شرط الاهتمام بالمتطلبات الطارئة وجعل الطرف الآخر يشعر بالأمان بقربك.

صحيًا: حاول أن تستريح في الأيام الصعبة واحرص على نوعية غذائك الروحي والجسدي.



العذراء

مهنيًا: يوم مميز يسمح لك بالانطلاق بمشروع جديد، وتبادر إلى حسم الأمور، كذلك يتم لقاء مفيد مع الشخص المعني مباشرة بقضية دقيقة وتبدأ الأمور بالانفراج.

عاطفيًا: خذ احتياطاتك من تفجر وضعك العاطفي وحاول استدراك الأمور بأسرع ما يمكن.

صحيًا: حدد أهدافك وأولوياتك الصحية وكن دقيقًا في تنفيذ التمارين الرياضية المفيدة لك.



الميزان

مهنيًا: تتاح لك فرص مميزة تتعلق بعملية نشر أو ترويج أو بيع، كن جاهزًا لبعض العروض والتطورات.

عاطفيًا: تمضي هذا اليوم بالقرب من الأصدقاء، مغادرًا الجمود، مستغنيًا عن العقلانية التي عرفت بها.

صحيًا: وضعك الجسدي جيد، تتبع في حياتك نظامًا متوازنًا يؤمن لك الاستقرار صحيا.



العقرب

مهنيًا: تشعر بالانكماش وتحتاج إلى مساعدة معنوية، قد تكون الدبلوماسية واللباقة ضرورتين للتعاطي مع الآخرين.

عاطفيًا: تتسلح بمعنويات قوية، وتعالج مسائلك العاطفية بمنطق ولا تسمح للفواتير بالتراكم، وتواجه على الأرجح ظرفًا مهمًا.

صحيًا: تواجه أزمة صحية طارئة تحدث ردة فعل عكسية في تفكيرك، إذ بعدما كنت تستهزئ بقيمة الرياضة أصبحت تدرك أهميتها في المحافظة على الوضع الصحي السليم.



القوس

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن فرصة جديدة لإجراء مفاوضات ثانية أو لتوقيع عقد، تبدو مرهف الحسّ وقد تذرف الدموع.

عاطفيًا: تشعر بأن المحيط يسبب لك بعض الأعباء، أجّل المشاريع العاطفية إلى وقت لاحق وكُن متحفّظًا جدًا ولا تقدم على أي خطوة.

صحيًا: يتدخل شيء من الماضي لإحداث بلبلة، لكنه لا يؤثر في وضعك الصحي ولا يثير أعصابك.



الجدي

مهنيًا: من الأفضل أن تختار التوقيت المناسب إذا كنت تبحث عن شراكة أو تأسيس عمل أو الارتباط بجديد، لأنك يمكن أن تواجه بعض المعوقات وتضطر إلى تقديم التنازلات.

عاطفيًا: قد ترتبط بزواج أو تحتفل بخطبة أو تعلن عن علاقة كانت مكبوتة، وتبدو حياتك الاجتماعية حافلة، وتتلقى الدعوات من كل صوب، وتشارك في بعض النشاطات المشرقة.

صحيًا: لا تعالج أوجاعك المتنقلة في مختلف أنحاء جسمك كما يحلو لك، واصفًا لنفسك هذا الدواء أو ذاك، فأنت ترتكب خطأ كبيرًا بحق وضعك الصحي.



الدلو

مهنيًا: يعدك هذا اليوم بحدث مميز ويساعدك على معالجة المسائل المهنية بوعي وحكمة، وتتلقى مكافأة مالية في المستقبل القريب.

عاطفيًا: علاقتك بالحبيب متينة جدًا، سببها التفاهم الرائع بينكما والشفافية في التعاطي، وتعيش معه استقرارًا عاطفيًا منقطع النظير.

صحيًا: فكّر في كل خطوة تقدم عليها على الصعيد الصحي، واستشر أصحاب الاختصاص.



الحوت

مهنيًا: تتخلص اليوم من مواجهات واحتكاكات بسيطة وغير مؤذية مع بعض الزملاء، وتتمكن من استعادة السيطرة على الأمور وتسيير الدفة كما تريد.

عاطفيًا: الملاحظات التي أبديتها للشريك تعطي نتائج ملموسة، وفي غضون فترة لن تكون طويلة ستشعر بتغيير كبير من قبله.

صحيًا: إياك والانغماس في الشراهة التي تتسبب بالسمنة، فيصعب عليك التخلص منها سريعًا.