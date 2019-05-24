الزمالك يعول على 50 ألف متفرج أمام نهضة بركان

يعول الزمالك على نحو 50 ألف متفرج سيؤازرونه في استاد الجيش في برج العرب بالاسكندرية في إياب نهائي كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم بعد غد الأحد أمام نهضة بركان المغربي.

ويسعى الزمالك للتتويج بأول ألقابه القارية منذ عام 2002 والأول لكأس الاتحاد الافريقي.

ونفدت 40 ألف تذكرة طرحها الزمالك على مدار يومين ما دعا إدارة النادي إلى طلب طبع عشرة آلاف تذكرة إضافية وافقت عليها الجهات الأمنية وطُرحت للبيع بالفعل اليوم الجمعة أمام بوابات النادي.

وخسر الزمالك 1-صفر في مباراة الذهاب بهدف في الثواني الأخيرة ويمكنه التتويج باللقب في حال فوزه بفارق هدفين بعد غد.

وسيصبح الزمالك ثاني فريق مصر يتوج بلقب هذه البطولة بعد الأهلي عام 2014. وعقد السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك اجتماعا مع لاعبي فريقه اليوم قبل التوجه إلى برج العرب لبدء معسكر تدريبي مغلق حتى موعد المباراة.

وقال الزمالك عبر موقعه على الإنترنت إن جروس شرح بعض الأمور الفنية للاعبين من أجل تنفيذها خلال التدريبات تمهيدا لتطبيقها في المباراة.

وأضاف النادي في بيان "طالب جروس الجميع بالالتزام وتنفيذ التعليمات خاصة وأن الفريق أمامه خطوة واحدة للتتويج باللقب".

وسيعتمد جروس على مهاجميه المغربيين حميد أحداد وخالد بوطيب بسبب غياب مهاجمه عمر السعيد للإيقاف.

وسيدفع بأحداد في مركز رأس الحربة وبوطيب في بعض أوقات المباراة خاصة وأنه عائد من الإصابة ولم يشارك في أي مباراة منذ ثلاثة أسابيع.

وسيعود الحارس والقائد محمود عبد الرحيم (جنش) لحراسة مرماه بعد انتهاء الايقاف بينما سيجلس الحارس الشاب عمر صلاح احتياطيا بعد أن أدى دوره بنجاح في مباراة الذهاب.