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الجمعة 24/مايو/2019 - 04:47 م

جمارك مطار برج العرب تضبط تهريب كمية من النقد المصرى والأجنبي

جمارك مطار برج العرب
حسن كامل
dostor.org/2641974

تمكنت سلطات الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة محمود فرغلي مدير عام جمارك الموانئ الجوية بالاشتراك مع شرطه أمن الموانئ بمطار برج العرب الدولى من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصرى والأجنبي بالمخالفة لأحكام لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

فبناء على مذكرة معلومات سرية مشتركة مقدمة من إدارة الجمرك وقسم البحث الجنائى بمطار برج العرب الدولى تفيد باعتزام الراكب "ا. ع. ا" مصرى الجنسية مسافر على رحلة طائرة خطوط طيران شركة فلاى دبى رقم 174 المتجهة إلى دبى تهريب كمية من النقد المصرى والأجنبى.

وبالعرض على السيد رزق مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه من أحمد جمال وكارم محمود وريهام سليمان ودينا إبراهيم مأمورى الحركة، تحت إشراف هشام عقل رئيس الوردية، بحضور محمود فياله مكافحة التهرب وجهاد جلال أمن جمركى وجمال طه مدير الوديعة.

وبتفتيش أمتعة الراكب تبين وجود مبلغ 300 ألف جنيه مصرى و8 آلاف دولار أمريكى مخفاة داخل كيس بلاستيك أسود اللون أسفل تجويف سحرى بحقيبة سفره.

قرر محمود فرغلى، مدير عام جمارك الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط رقم 30 لسنة 2019.

ويأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ومجدى الأنصارى رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة أشكال التهرب الجمركى.

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