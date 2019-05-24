موقع "برينك وير" يكشف سبب قلق لاعبي ليفربول قبل نهائي أوروبا

أكد موقع "برينك وير" البريطاني، أن نادي ليفربول يستعد بقوة كبيرة لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام في العاصمة الإسبانية مدريد مطلع الشهر المقبل، لتعويض خسارة لقب الدوري الممتاز بسبب نقطة واحدة.



وتابع أن يورجن كلوب ورجاله قلقون من شئ واحد وهو الفاصل بين نهاية الدوري الممتاز والنهائي، الذي يصل إلى 3 أسابيع الأمر الذي قد يجعل اللاعبين في مستوى أقل.



وأوضح أن ليفربول حصل على فرصة ثانية من أجل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بعد خسارته الموسم الماضي أمام ريال مدريد، والفرصة هذه المرة ذهبية حيث حقق الريدز المعجزة وهزم برشلونة بنتيجة تاريخية أربعة أهداف مقابل لا شئ، ومن المقرر أن يلتقي بتوتنهام في النهائي.



