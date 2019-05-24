حلقة جديدة من "باب الله" مع محمد الباز على شاشة "الغد" (بث مباشر)
ينقل لكم موقع الدستور، بثًا مباشرًا لحلقة جديدة من برنامج "باب الله"، مع الدكتور محمد الباز، على شاشة الغد الإخبارية.
ينقل لكم موقع الدستور، بثًا مباشرًا لحلقة جديدة من برنامج "باب الله"، مع الدكتور محمد الباز، على شاشة الغد الإخبارية.
تمكن رجال جمارك ميناء الدخيلة بالإسكندرية، من إحباط محاولتي تهريب طبنجة وعدد من الطلقات والألعاب النارية المحظور استيرادها طبقًا لقوانين الأسلحة والذخائر والتعليمات الأمنية، لخطورتها على المواطنين ...
وسط أجواء مليئة بالمحبة والود، نظم مركز أورام أسوان، اليوم الخميس، حفل إفطار جماعي بمقر المركز بمدينة أسون، لجميع الموظفين والعاملين به، وأصطف التمريض، وبحضور عدد كبير من الأطباء والعاملين ...
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