حلقة جديدة من "باب الله" مع محمد الباز على شاشة "الغد" (بث مباشر)

ينقل لكم موقع الدستور، بثًا مباشرًا لحلقة جديدة من برنامج "باب الله"، مع الدكتور محمد الباز، على شاشة الغد الإخبارية.

يشار إلى أن برنامج "باب الله"، يذاع يوميًا في رمضان 2:30 ظهرًا، والإعادة 1:30 صباحًا، على قناة "الغد" تردد: نايل سات HD 11430 - V 27500 .







