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الجمعة 24/مايو/2019 - 02:02 م

"مايا مرسي" تستقبل طفلة بعد طلب مقابلتها

مايا مرسي تستقبل
محمد الشريف
dostor.org/2641796

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، في مكتبها، الطفلة الموهوبة مايا أحمد الديب ذات السبعة سنوات، وذلك بناءً على طلب من الطفلة للقاء رئيسة المجلس.

وكانت الطفلة مايا أحمد، قد أرسلت فيديو مصور للدكتورة مايا مرسي، وهى تؤدي أغنية إعلان بنك مصر رمضان 2019 "أنا ابن مصر.. أنا ضد الكسر" بصوتها، وطلبت في رسالتها مقابلة الدكتورة مايا مرسي شخصيا.

وقد رحبت الدكتورة مايا مرسي بالطفلة الموهوبة مايا في مكتبها، وأعربت عن إعجابها الشديد بموهبتها وبأداء الأغنية بهذا الشكل المتميز، وبشجاعتها في هذا السن الصغير، متوقعة أن يكون لها مستقبل باهر، وقامت بتشجيعها على ثقل موهبتها بالدراسة والتدريب مع متخصصين، متمنية لها النجاح والتوفيق في المستقبل.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي للطفلة أنها ستقوم بمتابعة فيديوهاتها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة القادمة.

وعندما وجهت رئيسة المجلس سؤال للطفلة مايا عن أحلامها وماذا تريد أن تصبح في المستقبل، أجابت بدون تردد أنها تتمنى أن تكون رئيسة المجلس القومى للمرأة عندما تكبر.

"مايا مرسي" تستقبل طفلة بعد طلب مقابلتها
"مايا مرسي" تستقبل طفلة بعد طلب مقابلتها
"مايا مرسي" تستقبل طفلة بعد طلب مقابلتها
"مايا مرسي" تستقبل طفلة بعد طلب مقابلتها
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