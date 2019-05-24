الليلة.. أحمد بدير ومحمد الجبالي وسارة التونسي على راديو 6 تونس

تنطلق الليلة الحلقة الثالثة من البرنامج الإذاعي الناجح "لمة عربية" في موسمة الثاني مع الإعلامي المصري المتألق بتونس أحمد سمير، على موجات إذاعة راديو 6 تونس 97،2 في سهرة رمضانية فنية عريبة تضم ضيوفا من مصر وتونس وسوريا.



ويستضيف الإعلامي أحمد سمير في تلك الحلقة النجم أحمد بدير والفنانة التونسية المتألقة سارة التونسي، ومن سوريا الفنان المتميز عبد الله مريش.



وأكد أحمد سمير أنه سعيد جدا أن يكون معة في ثالث حلقات برنامجه هذا الموسم الفنان والصديق الكبير المبدع أحمد بدير صاحب التاريخ الفني الحافل الذي سيحكي لنا الليلة عن تاريخة الفني الكبير وبداياته وأهم ذكرياته مع كبار النجوم في المسرح والسينما والتلفزيون وأهم أعمالة الفنية مثل ريا وسكينة والصعايدة وصلوا وفيلم العصفور وبطل من ورق ولم يكن ابدا لها ومسلسل زيزينيا والزيني بركات، وكذلك مسلسل رمضان الحالي حكايتي، وعن مشاركته في حرب أكتوبر وأسرار عديدة في لقاء شيق وخاص.



وأضاف: أن سيكون صحبة الفنان الكبير أحمد بدير الفنان التونسي الكبير والمبدع محمد الجبالي والذي سيحكي لنا عن بدايتة وأهم ذكرياته والعديد من الأسرار وأهم أعماله مثل الأغنية التونسية التركية Achkem أنت عشقي ويا أمي على فراقك وكذلك مسرحية كليلة ودمنة وحفلاته ومهرجاناته العربية والعالمية والجوائز الكثيرة التي تحصل عليها والجديد عنده.



وكذلك سيصاحب أحمد بدير ومحمد الجبالي الفنانة التونسية الشابة المتألقة سارة التونسي، والتي ستحكي لنا عن بداياتها ودراستها في الإعلام وتجربتها التمثيلية ودورها في فيلم كارما والمسلسل الرمضاني حكايتي وعديد الأسرار وعلاقاتها بأسرتها الفنية منذ الطفولة، وأيضا الفنان السوري المتميز عبد الله مريش الذي سيحكي لنا عن بداياته وزكرياته في مسقط رأسة بمدينة اللاذقية بسوريا وانتقاله إلى لبنان ثم تونس وعلاقاته بالفنانين وأهم أعمالة وحفلاته ومهرجاناته وجديدة في الفن، كما سيهدي لمصر أغنية ستكون من مفاجأت الحلقة بعنوان مصر يا أم الدنيا في سهرة رمضانية فنية متميزة.



وفي الختام، أكد "سمير" أن برنامجه يعتمد على استضافة فنانين من أكثر من بلد عربي في كل حلقة لتكون لمة عربية حقيقة، وأن قطار برنامجه ينطلق في كل حلقة من محطة لمحطة ومن بلد لبلد ليقدم لنا أفضل ما يمكن من فن وثقافه راقية يحسن الاستماع إليها ومتابعتها.



"لمة عربية" فكرة وتقديم الإعلامي المصري أحمد سمير، إعداد محمود سمير من مصر وأنيسة الحجري من تونس، وفي الإخراج التونسي أيمن الشريقي.