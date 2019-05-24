القاهرة : الجمعة 24 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
05:24 م

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
01:01 ص

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"
03:44 م

تفاصيل قصة أول ظهور للعذراء في مصر (فيديو)
10:48 ص

محرك "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد عمر الخيام
04:22 م

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الشهر
فن
الجمعة 24/مايو/2019 - 02:00 م

الليلة.. أحمد بدير ومحمد الجبالي وسارة التونسي على راديو 6 تونس

الليلة.. أحمد بدير
محمد مجدي
dostor.org/2641791

تنطلق الليلة الحلقة الثالثة من البرنامج الإذاعي الناجح "لمة عربية" في موسمة الثاني مع الإعلامي المصري المتألق بتونس أحمد سمير، على موجات إذاعة راديو 6 تونس 97،2 في سهرة رمضانية فنية عريبة تضم ضيوفا من مصر وتونس وسوريا.

ويستضيف الإعلامي أحمد سمير في تلك الحلقة النجم أحمد بدير والفنانة التونسية المتألقة سارة التونسي، ومن سوريا الفنان المتميز عبد الله مريش.

وأكد أحمد سمير أنه سعيد جدا أن يكون معة في ثالث حلقات برنامجه هذا الموسم الفنان والصديق الكبير المبدع أحمد بدير صاحب التاريخ الفني الحافل الذي سيحكي لنا الليلة عن تاريخة الفني الكبير وبداياته وأهم ذكرياته مع كبار النجوم في المسرح والسينما والتلفزيون وأهم أعمالة الفنية مثل ريا وسكينة والصعايدة وصلوا وفيلم العصفور وبطل من ورق ولم يكن ابدا لها ومسلسل زيزينيا والزيني بركات، وكذلك مسلسل رمضان الحالي حكايتي، وعن مشاركته في حرب أكتوبر وأسرار عديدة في لقاء شيق وخاص.

وأضاف: أن سيكون صحبة الفنان الكبير أحمد بدير الفنان التونسي الكبير والمبدع محمد الجبالي والذي سيحكي لنا عن بدايتة وأهم ذكرياته والعديد من الأسرار وأهم أعماله مثل الأغنية التونسية التركية Achkem أنت عشقي ويا أمي على فراقك وكذلك مسرحية كليلة ودمنة وحفلاته ومهرجاناته العربية والعالمية والجوائز الكثيرة التي تحصل عليها والجديد عنده.

وكذلك سيصاحب أحمد بدير ومحمد الجبالي الفنانة التونسية الشابة المتألقة سارة التونسي، والتي ستحكي لنا عن بداياتها ودراستها في الإعلام وتجربتها التمثيلية ودورها في فيلم كارما والمسلسل الرمضاني حكايتي وعديد الأسرار وعلاقاتها بأسرتها الفنية منذ الطفولة، وأيضا الفنان السوري المتميز عبد الله مريش الذي سيحكي لنا عن بداياته وزكرياته في مسقط رأسة بمدينة اللاذقية بسوريا وانتقاله إلى لبنان ثم تونس وعلاقاته بالفنانين وأهم أعمالة وحفلاته ومهرجاناته وجديدة في الفن، كما سيهدي لمصر أغنية ستكون من مفاجأت الحلقة بعنوان مصر يا أم الدنيا في سهرة رمضانية فنية متميزة.

وفي الختام، أكد "سمير" أن برنامجه يعتمد على استضافة فنانين من أكثر من بلد عربي في كل حلقة لتكون لمة عربية حقيقة، وأن قطار برنامجه ينطلق في كل حلقة من محطة لمحطة ومن بلد لبلد ليقدم لنا أفضل ما يمكن من فن وثقافه راقية يحسن الاستماع إليها ومتابعتها.

"لمة عربية" فكرة وتقديم الإعلامي المصري أحمد سمير، إعداد محمود سمير من مصر وأنيسة الحجري من تونس، وفي الإخراج التونسي أيمن الشريقي.

الليلة.. أحمد بدير ومحمد الجبالي وسارة التونسي على راديو 6 تونس
الليلة.. أحمد بدير ومحمد الجبالي وسارة التونسي على راديو 6 تونس
الليلة.. أحمد بدير ومحمد الجبالي وسارة التونسي على راديو 6 تونس
اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

شجاعة آسر ياسين تفسد مقلب "رامز في الشلال"

منذ أقل من شهر

شاهد.. الصور الأولى من مسلسل "بركة" لعمرو سعد

منذ أقل من شهر

بالصور.. شيرين عبدالوهاب تتألق فى حلفها الأول بالرياض

منذ أقل من شهرين

تامر حسنى أفضل مطرب عربى بـ"موريكس دور"

منذ أقل من شهرين

أمير كرارة ونيللى كريم أفضل ممثل وممثلة بـ"موريكس دور"

منذ أكثر من شهرين

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"

الآن

تقرير دولي: أسعار الغاز بمصر "الأرخص" في العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مسجد في باكستان إلى 17 قتيلًا ومصابًا

"حتى الواحدة صباحا".. أماكن وموعد استلام تذاكر مباريات كأس الأمم

رئيسة الوزراء البريطانية تعلن استقالتها

ads
ads
الأكثر قراءة

تفاصيل إيقاف 100 ألف فرد من منظومة التموين

ماذا حدث داخل محطة مترو السادات؟.. متحدث الهيئة يكشف التفاصيل

تفاصيل تعديلات برلمانية جديدة على قانون التنظيمات النقابية

"حتى الواحدة صباحا".. أماكن وموعد استلام تذاكر مباريات كأس الأمم

ألبومات الصور

شقيانين في عز الحر

ضبط طبنجة وألعاب نارية بميناء الدخيلة فى الإسكندرية

تنظيم حفل إفطار جماعى بمركز أورام أسوان (صور)

إزالة المطبات العشوائية بمدينة مصيف بلطيم فى كفر الشيخ

رياضة

رامز جلال سبب انقلاب رئيس الزمالك على إسماعيل يوسف

سعى برشلونة للفوز بالكأس يتصدر اهتمامات الصحف الإسبانية

مدرب ألمانيا: انتقال ساني إلى بايرن ميونخ ليس تراجعًا بالنسبة له

نجم الساعة

كعب عالي.. مَن تكون نجمة رمضان هذا الموسم؟

الأكثر قراءة

تفاصيل إيقاف 100 ألف فرد من منظومة التموين

ماذا حدث داخل محطة مترو السادات؟.. متحدث الهيئة يكشف التفاصيل

تفاصيل تعديلات برلمانية جديدة على قانون التنظيمات النقابية

"حتى الواحدة صباحا".. أماكن وموعد استلام تذاكر مباريات كأس الأمم

الرئيس نيوز

صحيفة إيطالية: القاهرة ستصبح محور الطاقة الكهربائية الرئيسى لثلاث قارات

مصادر: "بريتش بتروليوم" تقترب من بيع حصتها في كبرى شركات النفط المصرية

بلومبيرج: الجنية المصري يحقق قصة نجاح هي الأفضل في العالم

«الإليزيه»: باريس مستعدة للتعامل مع رئيس الوزراء البريطاني المقبل

بعد الاستقالة.. «ميركل»: «احترم قرار ماي»

كشكول

الخشت يعلن إنشاء أول كلية مصرية للنانو تكنولوجى بجامعة القاهرة

حفل إفطار الوحدة الوطنية بجامعة عين شمس

ننشر السيرة الذاتية لرئيس جامعة الوادي الجديد

الأعلي للجامعات يوافق علي إنشاء كلية للعلاج الطبيعي بجامعة السويس

غداً.. انتهاء تصحيح إجابات اللغة العربية للأول الثانوي الإلكترونية

الأمصار

انفجار داخل مسجد في باكستان وسقوط قتيلين

بي إن سبورت.. وقضية رشوة جديدة تفضح النظام القطري

رياضة ليفربول يبدأ محادثاته بشأن دي ليخت

دموع تيريزا ماي تهزمها خلال خطاب الاستقالة "صور"

بعد انتقاد الجمهور.. بطلة مسلسل "ماذا لو" تبرر مشاهدها الجريئة "فيديو"

مرايا الابداع

اتِّفَاقٌ مَنْقُوصٌ

لا تصدقهم جميعًا

ads
منوعات

"فيسبوك" يحذف 2.2 مليار حساب وهمي

دراسة: أبخرة اللحام تسبب سرطان الرئة

نقص حاد في أعداد الصيادلة في أوغندا

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ زي الشمس

محمد العسيري

​ القصة الكاملة لأغنية «وحوي يا وحوي».. هدية المصريين لقاهرة الهكسوس

المزيد
الصحة

علاج جديد لمكافحة الكوليسترول لدى مرضى الأزمة القلبية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎