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الجمعة 24/مايو/2019 - 11:21 ص

تحرك بايرن ميونخ لضم ساني لاعب مانشستر سيتي الأبرز بصحف ألمانيا

تحرك بايرن ميونخ
أ ش أ
dostor.org/2641619

تصدرت تحركات فريق بايرن ميونخ لضم الألماني الدولي ليروي ساني نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، اهتمامات الصحف الألمانية الصادرة اليوم الجمعة.

وذكرت صحيفة (بيلد) في عنوانها الرئيس: "بايرن يريد ساني"، وذلك بعد تأكيد أولي هونيس رئيس النادي البافاري، الدخول في محادثات رسمية مع ليروي ساني لاعب مان سيتي.

أما صحيفة (راينيخ بوست) فخرجت بعنوان: "نهاية عهد ثنائية روبيري"، حيث يخوض الثنائي فرانك ريبيري وآريين روبن آخر مباراة لهما بقميص البايرن عند مواجهة لايبزيج في نهائي كأس ألمانيا، غدًا السبت.

بينما خرجت صحيفة (شوابيتش بوست) بعنوان: "غير مقنع"، في إشارة لتعادل شتوتجارت مع يونيون برلين (2-2)، أمس الخميس، في ذهاب ملحق تفادي الهبوط من البوندسليجا، وتصب هذه النتيجة في صالح يونيون برلين، الذي سيخوض جولة الإياب على أرضه، الإثنين المقبل، ما يعني أفضليته في التأهل للبوندسليجا، وهبوط شتوتجارت.

وحول ذات الموضوع حمل غلاف صحيفة (برلينر كورير) عنوان: "يونيون يضع قدمًا في البوندسليجا"، حيث أشات بالأداء المميز ليونيون بيرلين أمام شتوتجارت ونجاحه في العودة بتعادل خارج أرضه بهدفين لكل فريق، ليقترب من التأهل للبوندسليجا.

ويلتقى صاحب المركز الثالث من القاع في الوندسليجا مع صاحب المركز الثالث في الدرجة الثانية في ملحق فاصل لتحديد الفريق الذي يخوض منافسات البوندسليجا الموسم المقبل.

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