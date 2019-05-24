القاهرة : الجمعة 24 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
05:24 م

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
01:01 ص

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"
03:44 م

تفاصيل قصة أول ظهور للعذراء في مصر (فيديو)
10:48 ص

محرك "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد عمر الخيام
04:22 م

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الشهر
اقتصاد
الجمعة 24/مايو/2019 - 10:51 ص

مؤسس "نت سينك": إفريقيا بلد الفرص التكنولوجية الواعدة

المهندس تامر هدايت
المهندس تامر هدايت
طارق عتمان
dostor.org/2641591

قال المهندس تامر هدايت عضو الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي باتحاد الغرف التجارية والمدير الإقليمي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط لشركة "نت سينك نت ورك سيلوشنز"، إن أفريقيا هي أرض الفرص الواعدة لتكنولوجيا المعلومات وتأسيس الشبكات، والعالم كله يتجه حاليا إلى الاستثمار في قارة إفريقيا.

وأوضح المهندس "هدايت" في تصريحات صحفية لـ"الدستور"، أنه وضع خطة لنت سينك نت ورك سيلوشنز للاستثمار في أفريقيا تقوم على نشر خدمات الشركة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وتأمين المؤسسات في مصر حتى نهاية 2019، باعتبارها بوابة أفريقيا ثم بنهاية 2020 سيتم إطلاق خدمات نت سينك في تونس والمغرب والجزائر، وحتى نهاية 2022 سننطلق في جنوب أفريقيا ونيجيريا وتنزانيا.

وعن المنافسة الصينية في أفريقيا أوضح هدايت، أن الصين تنافس على السعر وليس الجودة والأداء، والصين تصرف بشكل كبير للحصول على مشروعات بالقارة الإفريقية، ولهم مشروعات في إفريقيا مثل خط المترو في كينيا، ولكن الخبرات المصرية والمهندسين المصريين يفوقون نظرائهم الصينيين.

وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية ورغبة القيادة السياسية فى التحول للاقتصاد الرقمي، واستخدام أحدث التكنولوجيات الموجودة بالعالم شجعت الشركة على ضخ استثمارات بالسوق المصرية بحوالي 160 مليون جنيه حتى الآن.

وأشار المهندس تامر هدايت إلى أن هدفه الرئيسي حاليا هو توطين تصنيع الأجهزة التكنولوجية الخاصة بتأمين المنشآت في مصر، ونقل الخبرات الأمريكية إلى مصر من خلال التعاون مع إحدى الجهات التي تمتلك خطوط إنتاج متطورة وبأيدي مهندسين مصريين، لافتا إلى أن لديهم شراكات مع كبرى الشركات التكنولوحية العالمية ومنها سيسكو.

وذكر "هدايت" أن مجموعة نت سينك لديها حلول تكنولوجية لحماية المنشآت، تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتعلم الألة وانترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وتوفر الأمان التام للمنشآة، حيث إن كافة السيرفرات الخاصة بالبيانات والمعلومات الخاصة بالمنشأة تكون داخل المنشأة نفسها حفاظا على سرية البيانات ولعدم تعرضها لأي اختراق.

وأوضح المهندس تامر هدايت، أن شركة نت سينك الأمريكية تسعى لتصنيع أجهزة ذكية فى مصر ترتبط بالبنية التحتية لكل منشأة يمكن من خلالها تأمين المنشأة سواء" وزارات، بنوك، جامعات، مصانع، شركات، فنادق" تقوم على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة للنظام اليومي لكل منشأة، موضحًا أن البرنامج التكنولوجي للشركة يقوم بتحليل الصور والمعلومات واستنباط النتائج والأنشطة التي قد تضر بالمنشأة، ويعطى إنذارا للقائمين على تأمين المنشأة في حال تغير النشاط المعتاد لأي فرد داخل المنشأة.

ولفت هدايت إلى أن حلولهم التكنولوجية تستهدف كافة القطاعات ومنها المصرفي، والمدن الذكية والقطاع السياحي والمدارس والجامعات، وتوجد أفكار جديدة فى مشروعات الطرق والكباري والمشروعات القومية بشكل عام.

وأضاف هدايت، أن شركة نت سينك نت وورك تأسست بأمريكا في عام 2002، وبدأت عملها في مصر منذ عام تقريبا ولديها عدد من الفروع حول العالم وتقدر حجم استثماراتها بحوالي 500 مليون دولار.

موضوعات متعلقة

شركات القطاع العقاري تتعهد بتطبيق 5 عوامل لتوفير أفضل نماذج المدن الذكية في مصر

"هواوي" العالمية: مصر تملك البنية التحتية لإنشاء المدن الذكية

جامعة الأزهر تدرس إنشاء كلية الذكاء الاصطناعى وعلوم الحاسب

ندوة لمناقشة "النظم الذكية وتطبيقاتها" في جامعة كفر الشيخ

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

"المالية": 1.5 تريليون جنيه حجم المصروفات فى موزانة الدولة الجديدة

منذ شهر

غدًا.. "العربية للتصنيع" توقع عقد تصنيع 10 قطارات للخط الثالث للمترو

منذ أقل من شهرين

البنك الدولي يشيد ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

منذ أقل من شهرين

فاروس تتوقع تثبيت أسعار الفائدة حتى سبتمبر

منذ أكثر من شهرين

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين

منذ أكثر من شهرين

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

الآن

تقارير: ريال مدريد يريد حكيم زياش

أسعار السلع الغذائية اليوم.. "الأرز" بـ9 جنيهات للكيلو

بالأرقام.. أكبر خطة لإعمار المساجد فى مصر

المجلس العسكرى السودانى يدعو لانتخابات مبكرة

ads
ads
الأكثر قراءة

تفاصيل إيقاف 100 ألف فرد من منظومة التموين

ماذا حدث داخل محطة مترو السادات؟.. متحدث الهيئة يكشف التفاصيل

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 42 درجة

رئيسة الوزراء البريطانية تعلن استقالتها

ألبومات الصور

ضبط طبنجة وألعاب نارية بميناء الدخيلة فى الإسكندرية

تنظيم حفل إفطار جماعى بمركز أورام أسوان (صور)

إزالة المطبات العشوائية بمدينة مصيف بلطيم فى كفر الشيخ

"تحت درجة حرارة 60".. مهندسو وعمال مصنع "كيما 2" يستكملون أعمالهم حبًا في مصر (صور)

رياضة

وفد تونسي يتوجه للسويس للتحضير لمشاركة نسور قرطاج في كأس إفريقيا

صحيفة ألمانية: الكرواتي ماندزوكيتش يدخل حسابات بوروسيا دورتموند

اليابان تختار تشكيلة شابة في كوبا أمريكا استعدادًا للأولمبياد

نجم الساعة

كعب عالي.. مَن تكون نجمة رمضان هذا الموسم؟

الأكثر قراءة

تفاصيل إيقاف 100 ألف فرد من منظومة التموين

ماذا حدث داخل محطة مترو السادات؟.. متحدث الهيئة يكشف التفاصيل

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 42 درجة

رئيسة الوزراء البريطانية تعلن استقالتها

الرئيس نيوز

نشاط الرئيس فى أسبوع.. إطلاق تميمة أمم إفريقيا.. وتكريم السفير الصينى

تيريزا ماي تعلن استقالتها من حزب المحافظين

5 قتلى و13 جريحا بانفجار قرب مسجد أثناء صلاة الجمعة في باكستان

المهدي يقترح مجلس سيادة بأغلبية مدنية ورئاسة عسكرية

نائب وزير خارجية الكويت: يبدو أن المفاوضات بين طهران وواشنطن قد بدأت

كشكول

في دعوى قضائية.. أستاذ بتربية حلوان يطالب بوقف اختبارات التابلت

اليوم.. بدء تصحيح إجابات الدبلوم الزراعي بالكنترولات الفنية

تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

وكيل تعليم القاهرة يكشف عن موعد نتائج امتحانات النقل الابتدائية

تعرف على الخطة الصحية الوقائية من ارتفاع درجة حرارة الجسم

الأمصار

ميسي يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم مانشستر سيتي بدلًا من جريزمان

رئيسة وزراء بريطانيا تعلن استقالتها

بعد استقالتها يونيو المقبل.. من المرشح الأوفر حظا لخلافة تيريزا ماي

نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني يصل إلى جدة

رئيسة الكونجرس: البيت الأبيض يتجه للبدء في إجراءات إقالة ترامب

مرايا الابداع

اتِّفَاقٌ مَنْقُوصٌ

لا تصدقهم جميعًا

ads
منوعات

دراسة: أبخرة اللحام تسبب سرطان الرئة

نقص حاد في أعداد الصيادلة في أوغندا

مسئولة برتغالية تؤكد أهمية تطعيم جميع المقيمين في البلاد

الصحة

علاج جديد لمكافحة الكوليسترول لدى مرضى الأزمة القلبية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎