مؤسس "نت سينك": إفريقيا بلد الفرص التكنولوجية الواعدة

قال المهندس تامر هدايت عضو الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي باتحاد الغرف التجارية والمدير الإقليمي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط لشركة "نت سينك نت ورك سيلوشنز"، إن أفريقيا هي أرض الفرص الواعدة لتكنولوجيا المعلومات وتأسيس الشبكات، والعالم كله يتجه حاليا إلى الاستثمار في قارة إفريقيا.



وأوضح المهندس "هدايت" في تصريحات صحفية لـ"الدستور"، أنه وضع خطة لنت سينك نت ورك سيلوشنز للاستثمار في أفريقيا تقوم على نشر خدمات الشركة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وتأمين المؤسسات في مصر حتى نهاية 2019، باعتبارها بوابة أفريقيا ثم بنهاية 2020 سيتم إطلاق خدمات نت سينك في تونس والمغرب والجزائر، وحتى نهاية 2022 سننطلق في جنوب أفريقيا ونيجيريا وتنزانيا.



وعن المنافسة الصينية في أفريقيا أوضح هدايت، أن الصين تنافس على السعر وليس الجودة والأداء، والصين تصرف بشكل كبير للحصول على مشروعات بالقارة الإفريقية، ولهم مشروعات في إفريقيا مثل خط المترو في كينيا، ولكن الخبرات المصرية والمهندسين المصريين يفوقون نظرائهم الصينيين.



وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية ورغبة القيادة السياسية فى التحول للاقتصاد الرقمي، واستخدام أحدث التكنولوجيات الموجودة بالعالم شجعت الشركة على ضخ استثمارات بالسوق المصرية بحوالي 160 مليون جنيه حتى الآن.



وأشار المهندس تامر هدايت إلى أن هدفه الرئيسي حاليا هو توطين تصنيع الأجهزة التكنولوجية الخاصة بتأمين المنشآت في مصر، ونقل الخبرات الأمريكية إلى مصر من خلال التعاون مع إحدى الجهات التي تمتلك خطوط إنتاج متطورة وبأيدي مهندسين مصريين، لافتا إلى أن لديهم شراكات مع كبرى الشركات التكنولوحية العالمية ومنها سيسكو.



وذكر "هدايت" أن مجموعة نت سينك لديها حلول تكنولوجية لحماية المنشآت، تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتعلم الألة وانترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وتوفر الأمان التام للمنشآة، حيث إن كافة السيرفرات الخاصة بالبيانات والمعلومات الخاصة بالمنشأة تكون داخل المنشأة نفسها حفاظا على سرية البيانات ولعدم تعرضها لأي اختراق.



وأوضح المهندس تامر هدايت، أن شركة نت سينك الأمريكية تسعى لتصنيع أجهزة ذكية فى مصر ترتبط بالبنية التحتية لكل منشأة يمكن من خلالها تأمين المنشأة سواء" وزارات، بنوك، جامعات، مصانع، شركات، فنادق" تقوم على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة للنظام اليومي لكل منشأة، موضحًا أن البرنامج التكنولوجي للشركة يقوم بتحليل الصور والمعلومات واستنباط النتائج والأنشطة التي قد تضر بالمنشأة، ويعطى إنذارا للقائمين على تأمين المنشأة في حال تغير النشاط المعتاد لأي فرد داخل المنشأة.



ولفت هدايت إلى أن حلولهم التكنولوجية تستهدف كافة القطاعات ومنها المصرفي، والمدن الذكية والقطاع السياحي والمدارس والجامعات، وتوجد أفكار جديدة فى مشروعات الطرق والكباري والمشروعات القومية بشكل عام.



وأضاف هدايت، أن شركة نت سينك نت وورك تأسست بأمريكا في عام 2002، وبدأت عملها في مصر منذ عام تقريبا ولديها عدد من الفروع حول العالم وتقدر حجم استثماراتها بحوالي 500 مليون دولار.