بوكيتينو متفائل بمشاركة كين في نهائي دوري أبطال أوروبا

دخل هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير المراحل الأخيرة في التعافي من إصابة بالكاحل، وقال مدربه ماوريسيو بوكيتينو إنه متفائل بلحاق اللاعب الإنجليزي بنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ليفربول في مدريد.



وبدا أن موسم كين انتهى حين تعرض لإصابة بأربطة الكاحل في مواجهة ضد مانشستر سيتي في دور الثمانية لكن بوكيتينو يؤمن بأن فرصه جيدة في الجلوس بمقاعد البدلاء على الأقل عند مواجهة ليفربول في الأول من يونيو.



وقال المدرب الأرجنتيني لصحفيين في إسبانيا يوم الخميس: "يتدرب "كين" حاليا ودخل المرحلة النهائية من التعافي".



وأضاف "نأمل أن يقدم لنا يد العون سواء بدأ أساسيا أو على مقاعد البدلاء واذا لم يتمكن من اللعب سيعطينا دفعة معنوية داخل غرفة الملابس لكننا نشعر بتفاؤل بأنه سيساعدنا داخل الملعب".



وقال بوكيتينو إن فريقه تحدى التوقعات بالوصول للنهائي لكنه توقع مواجهة مفعمة بالعواطف ضد ليفربول.



وتابع: "يتوقع الجميع مواجهة خططية لكن اعتقد أن الجانب العاطفي سيكون حاسما وسيحدد سير اللقاء. استثمر ليفربول في تشكيلته ليتمكن من المنافسة في دوري الأبطال لكننا وصلنا إلى النهائي أيضا عن جدارة ولم يتوقع أحد أن يتأهل توتنهام للنهائي وأمامنا فرصة لدخول التاريخ، النهائيات لا تُلعب بل تفوز بها ويجب أن نستعد للفوز".