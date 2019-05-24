"ثورة 1919 والهوية البصرية" بمركز دال

يواصل مركز دال للأبحاث فتح ملفات ثورة 1919 بمناسبة مرور مائة عام على إندلاعها، حيث تعقد ندوة بعنوان "ثورة 1919 والهوية البصرية" وذلك في التاسعة مساء الأثنين 27 مايو الجاري٬ ويتحدث فيها الأكاديمي والناقد الدكتور ياسر منجي أستاذ الجرافيك بكلية الفنون الجميلة، ويحاوره الإعلامي رامي شفيق، في حوار ممتد حول ثورة 19 وتأثيرها على الأعمال الفنية وبخاصة فن النحت.



تصادف ثورة شعبية هذا التوافق مع عدد من الفنون، مثلما صادفت ثورة 1919، أثناء ذلك الفعل الثوري كان فنان مصر الكبير محمود مختار قد خبر المشاركة في الاحداث الوطنية قبل اندلاع الثورة، وشيد تمثال" رياح الخماسين" الذي عبر من خلاله عن صراع الفلاحة المصرية وسط الرياح العاتية، وإصرارها على ذلك، ثم ما لبث أن استقرت إقامته في باريس مع إندلاع الحرب العالمية الأولى مع العام 1914، ومع شرارة الثورة تفاعل مختار مع أحداثها بكل حواسه، الأمر الذي نتج عنه النصب التذكاري "نهضة مصر" الذي عرضه بصالون باريس الدولي في العام 1920.



ثمة تحول صادفه هذا العمل، حينما شاهد رفاق سعد زغلول "نهضة مصر" وإرتأوا ضرورة أن يتأسس ذلك العمل في أحد ميادين القاهرة عبر الإكتتاب العام من جميع المصريين، وبمبالغ زهيدة تبدأ من قروش وحتى مئات الجنيهات.



"نهضة مصر" الذي يعتبر الرمز الفني لثورة 1919، ويقظة ووعي الشعب المصري أزيح عنه الستار في العام 1928، في حضور الملك فؤاد، ومصطفى النحاس، ولم يكتب لسعد زغلول أن يشهد تلك اللحظة المهيبة إذ غيبه الموت في أغسطس من العام 1927.