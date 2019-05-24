احذر.. مزيلات العرق خطر على الصحة

العرق مشكلة مزعجة في فصل الصيف، ويتسبب انبعاث رائحة كريهة وابتلال الملابس، في حرج بالغ للمرء.

ولتجنب ذلك تنصح مجلة "تست" الألمانية باستخدام مزيلات العرق المعروفة باسم "مضادات التعرق"، موضحةً أنها الوحيدة القادرة على محاربة رائحة العرق الكريهة ومنع البلل.

وأضافت المجلة المعنية باختبار السلع والمنتجات، أن مضادات التعرق تعتمد على الألومنيوم في القضاء على الرائحة الكريهة والبلل، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة توخي الحذر عند استعمالها بسبب الشكوك في خطر الألومنيوم على الصحة عند استخدامه بكثافة كبيرة على مدار فترة طويلة.