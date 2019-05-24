معونات بالمليارات للمزارعين الأمريكيين بسبب الحرب التجارية مع الصين

أعلنت الإدارة الأمريكية عن عزمها تقديم حزمة معونات للمزارعين الأمريكيين دعما لهم في مواجهة آثار الحرب التجارية مع الصين.



وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس في واشنطن على تقديم مساعدات طارئة بقيمة 16 مليار دولار لملاك الأراضي لتخفيف حجم الخسائر التي سببها فرض الصين لرسوم جمركية انتقامية على السلع الأمريكية ولوقوع بعض الاضطراب في المعاملات سببها النزاع التجاري الحالي.



وقال ترامب "سنسعى لأن يحصل المزارعون الأمريكيون على ما يحتاجونه".



من جانبها قالت وزارة الزراعة الأمريكية إن المعونات ينبغي أن تضمن أن لا يتحمل المزارعون العبء الأكبر الناجم عن النزاع التجاري الحالي، مشيرة إلى أن الإجراءات ستتم عبر الوزارة نفسها في صورة معونات مباشرة أو برنامج شراء لسلعهم أو توزيع السلع الغذائية عليهم وكذا تأسيس برنامج تحفيز تجاري لمنتجاتهم.