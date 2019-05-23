مسلسل "ابو جبل" احداث الحلقة 18

يستكمل مسلسل "أبو جبل" أحداثه اليوم الخميس، في حلقته الثامنة عشر من خلال احداث مشوقة وذلك بعد ان قرر "حسن" الذي يجسد دوره الفنان مصطفي شعبان أن يبدأ من جديد ويباشر مشروع خاص به وفي المقابل تتطور الأحداث ويتفق كل من "سعد" وشقيقة "رزق" و"إنتصار" علي بداية جديدة وتتوالي المفاجأت.



وتعرض حلقات مسلسل "أبوجبل" الذي ينافس من خلاله الفنان مصطفي شعبان في موسم الدراما الرمضاني، فى تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل على قناة ON E، حيث يعرض العمل على شاشتها بشكل حصرى طوال الشهر.



وتدور الأحداث فى إطار درامى مشوق وصراعات بين عائلتين، منها عائلة مصطفى شعبان "أبوجبل"، بسبب التجارة، وبعد وفاة النجم حسن حسني الذى يجسد دور والد شعبان تبدأ الصراعات على الميراث.



مسلسل "أبوجبل" بطولة مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، محمود البزاوي، محمد على رزق، غفران محمد، رشا بن معاوية، ناهد رشدى، أنعام الجريتلي، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة "سينرجى.