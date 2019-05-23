"أوقاف الأقصر" تعلن تواجد نحو 18 منفذا لبيع صكوك الأضاحي

أعلن مدير عام مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر الشيخ سيد محمد عبد الدايم، عن تنفيذ مشروع صكوك الأضاحي بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والتموين، مشيرا إلى وجود ما يقرب من 18 منفذا لبيع هذه الصكوك موزعة على مختلف أرجاء المحافظة وطبقا لشروط وتعليمات وزارة الأوقاف.



يشار إلى أن مشروع صكوك الأضاحي بدأ عام 2015 واستفاد من المشروع حتى الآن أكثر من 1.5 مليون أسرة، حيث استفاد في العام الأول أكثر من 350 ألف أسرة، وفى العام الثاني أكثر من نصف مليون أسرة، وفى العام الثالث 678 ألف أسرة، وتبلغ قيمة الصك 1800 جنيه.