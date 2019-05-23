وزير الدفاع الأمريكي: ندرس إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط

أكد وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان، أن الولايات المتحدة تدرس احتمال إرسال قوات إضافية إلى منطقة الشرق الأوسط.



وشدد وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، على أنهم سيواصلون حماية مصالحهم وسيعززون قواتهم في الشرق الأوسط، وذلك وفق قناة "العربية".



وأشار وزير الدفاع الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تعمل على تثبيت وتدعيم نهج قوة الردع بوجه إيران.



ونفى باتريك شاناهان، التقارير بشأن إرسال أعداد معينة من القوات الأمربكية إلى الشرق الأوسط.



ودعا الكونجرس الأمريكي، الثلاثاء، إيران إلى تغيير سلوكها في منطقة الشرق الأوسط فورا، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترامب لا يستبعد الخيار العسكري لمواجهة النظام الإيراني.



وتعهد الكونجرس بشقيه مجلس النواب والشيوخ بأنه سيرد على أي إجراء عدائي من قبل إيران، متهما طهران بمواصلة سياساتها العدوانية ضد دول منطقة الشرق الأوسط.