31 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الموانئ تعمل بشكل طبيعي وإجمالي حركة السفن بلغ 31 سفينة.



وبحسب بيان صدر عن الهيئة، اليوم الخميس، أن ميناء غرب بورسعيد شهد دخول سفينتي حاويات وسفينة بضائع عامة ومغادرة سفينة حاويات وسفينتي بضائع عامة وتوجد على الأرصفة سفينتي حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات وسفينة بضائع عامة.



كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 6 سفن حاويات ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات.



وجار التنسيق بين الجهات المعنية في الميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.