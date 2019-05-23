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الخميس 23/مايو/2019 - 12:11 م

مصرع وإصابة 6 أشخاص انقلب بهم ميكروباص بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
dostor.org/2640661

قررت نيابة محرم بك بالاسكندرية التصريح بدفن جثتين لشخصين لقيا مصرعها، وإصابة 4 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي، بمدخل أبيس 8، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رءوف مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بانقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بمدخل أبيس 8، ووجود مصابين ومتوفيين، بدائرة القسم، وسط الإسكندرية.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة محرك بك، وبرفقتهم سيارات الإسعاف إلى محل البلاغ، وتبيّن بالفحص مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين بجروح وكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وأُخطرت النيابة العامةو وتم نقل الجثتين الى مشرحة الاسعاف، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وقال الدكتور محمد عرابي رئيس هيئة مرفق الإسعاف في الإسكندرية، إنّه فور ورود بلاغ الحادث تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ، مشيرًا إلى أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة 4 آخرين، وجرى نقل المتوفيين إلى مشرحة مستشفى العامرية العام، والمصابين إلى المستشفى المشار إليه لتلقي العلاج اللازم.

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