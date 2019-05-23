ارتفاع أرباح "لينوفو" الصينية خلال الربع الأخير من العام الماضي

أعلنت شركة صناعة الكمبيوتر والإلكترونيات الصينية "لينوفو جروب" اليوم الخميس، ارتفاع أرباحها خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي إلى 118 مليون دولار بما يعادل 0.96 دولار للسهم

الواحد مقابل 33 مليون دولار بما يعادل 0.28 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام المالي قبل الماضي.



وقال "سانج يوانشينج" الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة الشركة: "أنا فخور بنتائجنا القوية وواثق من قدرتنا على القفز إلى مستويات مرتفعة جديدة في المستقبل".



وزادت إيرادات الشركة الصينية بنسبة 10% سنويا إلى 7ر11 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي.



وذكرت الشركة أن الإيرادات والأرباح زادت في مختلف قطاعات عملها لأول مرة منذ استحواذها على شركة صناعة الهواتف المحمولة الأمريكية "موتورولا".



وأعلنت "لينوفو" صرف توزيعات نقدية للمساهمين بقيمة 78ر2 دولار أمريكي أو 8ر21 دولار هونج كونج للسهم الواحد عن العام المالي الماضي.