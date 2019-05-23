انفصال بريطانيا والحرب التجارية يقودان أسهم أوروبا للتراجع

تراجعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، بفعل القلق من تطورات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والضبابية التي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.08%، مع نزول المؤشرين إم.آي.بي الإيطالي وكاك 40 الفرنسي وارتفاع فايننشال تايمز 100 البريطاني وداكس الألماني.



وقادت أسهم البنوك والأسهم المتأثرة بانفصال بريطانيا الخسائر، مع تحول بعض المستثمرين إلى سندات منطقة اليورو باعتبارها ملاذا آمنا، في ظل تنامي الضغوط على تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، لتقديم استقالتها بعدما رفض مشرعون في حزبها اتفاقها بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.



وتنامى قلق المستثمرين أيضا بفعل تقرير بأن الولايات المتحدة تدرس فرض قيود على شركة هيكفيجن الصينية لكاميرات المراقبة.