القاهرة : الخميس 23 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
05:24 م

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
01:01 ص

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"
03:44 م

تفاصيل قصة أول ظهور للعذراء في مصر (فيديو)
10:48 ص

محرك "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد عمر الخيام
04:22 م

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الشهر
01:30 ص

عادل إمام: ظهرت عبقريتى فى الإبتدائية وتعلمت التمثيل من تقليد المدرسين
09:32 م

أنس القصاص: من المبكر الحديث عن حرب أمريكية في الخليج (حوار)
09:21 م

الإفتاء: تحريم شرب الشيشة ليس قطعيًا

عالم
الخميس 23/مايو/2019 - 12:14 ص

الولايات المتحدة تدعو مجددًا إلى حل الـ"أونروا"

الولايات المتحدة
dostor.org/2640241

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأربعاء، إلى حل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وفي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي قال المستشار الأمريكي جيسون جرينبلات: إن الأونروا عبارة عن "ضمادة" وزعم أنها نموذج خذل الشعب الفلسطيني.

والعام الماضي قطعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمويلها للأونروا التي تأسست في 1949 لتقديم خدمات التعليم والصحة لنحو 5 ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

بدوره، قال مدير الأونروا بيير كرينبول للمجلس عبر الفيديو من غزة أن الوكالة تمكنت من سد عجز بقيمة 446 مليون دولار العام الماضي، من خلال خفض الميزانية ومساهمات المانحين الجدد.

وأوضح أنه: "في الوقت الذي يواجه فيه اللاجئون الفلسطينيون غيابا شبه تام لأي أفق سياسي، أنا مقتنع تماما بأن استمرار خدمات الأونروا مهم جدا لحفظ الكرامة الإنسانية والاستقرار الإقليمي".

وأكدت فرنسا ذلك الموقف وحذرت من أن عدم دعم اللاجئين الفلسطينيين سيحول المخيمات إلى ساحات تجنيد رئيسية للإرهابيين في المنطقة.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا

منذ اسبوع

أنس القصاص: من المبكر الحديث عن حرب أمريكية في الخليج (حوار)

منذ اسبوع

مقتل 6 أشخاص بينهم أطفال فى قصف لإرهابيين على حلب

منذ اسبوع

مظاهرة "عربية - يهودية" وسط تل أبيب ضد حصار غزة

منذ أقل من شهر

الجيش الوطنى الليبى يُسقط طائرة تابعة لحكومة الوفاق

منذ أقل من شهر

فتح معبري "بيت حانون" و"كرم أبو سالم"

الآن

السيطرة على حريق فى النادي الأهلي فرع الشيخ زايد

"الأرصاد" تجدد تحذيرها من طقس الخميس: لا تخرجوا إلا للضرورة

أزارو يقود هجوم الأهلي أمام الإسماعيلي

تنصيب عمود مرنبتاح على قاعدته بالبهو العظيم بالمتحف الكبير بعد ترميمه

ads
ads
الأكثر قراءة

مصدر أمني يكشف حقيقة الصور المتداولة للقبض على طلبة أولى ثانوي

ماذا يحتاج الأهلي من القمة للتتويج بالدوري حال فوز الزمالك بكل مبارياته؟

بسبب الحرارة.. "الحكومة" تكشف حقيقة منح العاملين بالجهاز الإداري إجازة غدًا

أول رد من الأهلي على إعلان مؤجلات الدوري

ألبومات الصور

محافظ كفر الشيخ يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفى مطوبس المركزى

محافظ كفر الشيخ يفتتح وحدة بنك الدم بمستشفى مطوبس المركزى

محافظ كفر الشيخ يطالب بتحسين الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى مطوبس

"الثقافة" تكرم مساعد وزير الصحة ضمن مبادرة "نجم بلدنا"

رياضة

وول ستريت تهبط بفعل الحرب التجارية بين أمريكا والصين

فيلانويفا يشكر جماهير اتحاد جدة السعودي بعد انتهاء الموسم

بيع تذاكر مانشستر يونايتد الموسمية في زمن قياسي

نجم الساعة

الشيخ سيد سعيد: سورة يوسف عشقى.. ولا أطلب أجرًا على قراءة القرآن

الأكثر قراءة

مصدر أمني يكشف حقيقة الصور المتداولة للقبض على طلبة أولى ثانوي

ماذا يحتاج الأهلي من القمة للتتويج بالدوري حال فوز الزمالك بكل مبارياته؟

بسبب الحرارة.. "الحكومة" تكشف حقيقة منح العاملين بالجهاز الإداري إجازة غدًا

أول رد من الأهلي على إعلان مؤجلات الدوري

الرئيس نيوز

بالصور: أسرة القتيل الفلسطيني تتسلم جثمانه من "مشرحة زينهم"

أمريكا تدرس إرسال آلاف الجنود للشرق الأوسط بسبب التوتر مع إيران

مصدر أمني يكشف حقيقة الصور المتداولة للقبض على طلبة أولى ثانوي

إندونيسيا تفرض قيودًا على "واتسآب وفيسبوك" بعد مصرع 6 في أعمال شغب

"منظمة التحرير" تعلن مقاطعة فلسطين لـ"مؤتمر البحرين الاقتصادي"

كشكول

"صورة". . التعليم تعلن الجدول المعدل للأول الثانوي بعد تأجيل مادة اللغة الأجنبية الأولى

"النظام سلوك" حلقة جديدة من حملة عُد لأصلك لطلاب الأزهر

القاهرة الأزهرية تعلن تعليمات امتحانات الثانوية الأزهرية

التعليم توجه الإدارات بعدم إغلاق أجهزة التقدير الإلكتروني في هذه الأيام

بسبب ارتفاع درجة الحرارة.. هندسة القاهرة تعلن تنبيهات وإرشادات خلال الامتحانات

الأمصار

مرة أخرى.. الولايات المتحدة تدعو لحل الأونروا

يعمل لصالح الحرس الثوري.. فرنسا تسلم أمريكا مهندسا إيرانيا

إطلاق سراح إيطالي ظل رهينة في سوريا لنحو 3 سنوات

العنف يتصاعد في جاكرتا اعتراضا على نتيجة الانتخابات

تركيا تخفض رسوم واردات 22 منتجا أمريكيا

مرايا الابداع

اتِّفَاقٌ مَنْقُوصٌ

لا تصدقهم جميعًا

ads
منوعات

الحكم بالإعدام على الآنسة أم كلثوم (صورة)

دعاء اليوم 17 السابع عشر من رمضان 1440 فضل وثواب دعاء اليوم السابع عشر

بتوفير العملات المعدنية.. امرأة تحقق إنجازًا "غير متوقع"

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

بعكس الشائع.. علماء يحذرون من الجلوس المعتدل

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎