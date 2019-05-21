إيقاف مؤقت للبحرينية كيروا صاحبة فضية الماراثون في ريو 2016

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى، أن وحدة النزاهة أوقفت مؤقتا العداءة البحرينية أونيس جبكيروي كيروا الفائزة بفضية الماراثون في أوليمبياد ريو دي جانيرو عام 2016.

وأوضحت وحدة النزاهة أن أونيس كيروا، الكينية الأصل والبالغة 35 عاما، خالفت قواعد مكافحة المنشطات بسبب وجود آثار لمادة "إيبو" المحظورة في عيناتها.

ويأتي إيقاف كيروا بعد أربعة أشهر من إيقاف الكينية جيميما سومغونغ (34 عاما) في يناير 2019، لمدة ثماني سنوات بسبب محاولتها عرقلة التحقيق بعد تحليل إيجابي بوجود "إيبو" من خلال الكذب وتقديم وثائق مزورة.

وفي أبريل أوقف أبراهام كيبتوم، صاحب الرقم القياسي العالمي لسباق نصف الماراثون، مؤقتا أيضا بسبب وجود مخالفات في جواز سفره البيولوجي.

وإضافة إلى كيروا، أعلنت وحدة النزاهة إيقاف الهندية غوماثي ماريموثو، الاختصاصية في سباق 800 م، بشكل مؤقت بسبب وجود آثار مادة "إيبو" في عيناتها.