مسلسل "حدوتة مرة " احداث الحلقة 17، تفاصيل الحلقة 17 من مسلسل حدوتة مرة دارت حول قتل مروة التى تقوم بدورها غادة عبدالرازق لموظف السجل المدنى الذي ظهر وهددها بفضح سرها في مقابل أن تدفع له 3 ملايين جنيه.

وفى الحلقة 17 من مسلسل حدوتة مرة ذهبت مروة إلى رياض عز وكشفت له بعض الأكاذيب منها أنها ليست متزوجة وأن زوجها السابق خدعها فيما بدأت مشاعره للتقرب منها، واتفق أحمد ورنا على الزواج بيننما استمر احمد فى التواصل مع دينا.

مسلسل "حدوتة مُرة" من بطولة غادة عبدالرازق، ومحمد شاهين، وأحمد صفوت، وعايدة رياض، وولاء الشريف، وسلمى أبو ضيف، ومايان السيد، والفنان عبدالرحمن أبو زهرة، ومن إخراج ياسمين أحمد.





