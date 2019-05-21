القاهرة : الثلاثاء 21 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
05:24 م

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
01:01 ص

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"
03:44 م

تفاصيل قصة أول ظهور للعذراء في مصر (فيديو)
10:48 ص

محرك "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد عمر الخيام
04:22 م

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الشهر
01:30 ص

عادل إمام: ظهرت عبقريتى فى الإبتدائية وتعلمت التمثيل من تقليد المدرسين
09:32 م

أنس القصاص: من المبكر الحديث عن حرب أمريكية في الخليج (حوار)
09:21 م

الإفتاء: تحريم شرب الشيشة ليس قطعيًا

07:46 م

شجاعة آسر ياسين تفسد مقلب "رامز في الشلال"
07:16 م

شيخ الأزهر: حالتان فقط يحق فيهما للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون إذنه
05:59 م

أحمد فهمى: كوميديا «الواد سيد الشحات» مختلفة و«هنا الزاهد مخليانى أمشى على العجين ملخبطوش»
فن
الثلاثاء 21/مايو/2019 - 10:37 م

مسلسل "حدوتة مرة " احداث الحلقة 17

مسلسل حدوتة مرة
dostor.org/2638929

مسلسل "حدوتة مرة " احداث الحلقة 17، تفاصيل الحلقة 17 من مسلسل حدوتة مرة دارت حول قتل مروة التى تقوم بدورها غادة عبدالرازق لموظف السجل المدنى الذي ظهر وهددها بفضح سرها في مقابل أن تدفع له 3 ملايين جنيه.
وفى الحلقة 17 من مسلسل حدوتة مرة ذهبت مروة إلى رياض عز وكشفت له بعض الأكاذيب منها أنها ليست متزوجة وأن زوجها السابق خدعها فيما بدأت مشاعره للتقرب منها، واتفق أحمد ورنا على الزواج بيننما استمر احمد فى التواصل مع دينا.
مسلسل "حدوتة مُرة" من بطولة غادة عبدالرازق، ومحمد شاهين، وأحمد صفوت، وعايدة رياض، وولاء الشريف، وسلمى أبو ضيف، ومايان السيد، والفنان عبدالرحمن أبو زهرة، ومن إخراج ياسمين أحمد.


اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

شجاعة آسر ياسين تفسد مقلب "رامز في الشلال"

منذ 5 أيام

أحمد فهمى: كوميديا «الواد سيد الشحات» مختلفة و«هنا الزاهد مخليانى أمشى على العجين ملخبطوش»

منذ أقل من شهر

شاهد.. الصور الأولى من مسلسل "بركة" لعمرو سعد

منذ أقل من شهر

بالصور.. شيرين عبدالوهاب تتألق فى حلفها الأول بالرياض

منذ أقل من شهر

كارول سماحة: نفسى أرجع للدراما.. وانتظروا أغنية باللهجة المصرية قريبًا

منذ أقل من شهرين

أحمد عادل يكشف كواليس موافقة نانسى على أغنية "راجل وابن راجل"

الآن

رد فعل غير متوقع من رمضان صبحي بعد استبعاده من قائمة المنتخب

هيثم أحمد زكى: انتظروا «مفاجآت كبيرة» فى «علامة استفهام»

أمريكا تعترض طائرات عسكرية روسية فوق المنطقة العازلة قبالة ألاسكا

الخارجية: موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية ونثمن جهود الجيش الليبي

ads
ads
الأكثر قراءة

الأهلي يعلن تشكيل الأجهزة الفنية للموسم الجديد

أحمد حجازي يرد على عرض "بيراميدز"

بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات وترقيات جديدة بشركات البترول

رد فعل غير متوقع من رمضان صبحي بعد استبعاده من قائمة المنتخب

ألبومات الصور

إفطار رمضان أعلى محور روض الفرج الجديد

مؤسستا "الأورمان" و"زايد آل نهيان" توزعان "كرتونة رمضان" على الأسر الفقيرة ببني سويف

إحالة 29 طبيبًا وإداريًا وفنيًا للتحقيق العاجل بمستشفى العبور بالسويس

ضريح النبي دانيال.. بين نبي يهودي وأحد أئمة الشافعية

رياضة

كونتي يفوز بمعركته القضائية مع تشيلسي

إصابة دييجو كوستا بالتواء في الكاحل

نوريتش يستغنى عن أربعة لاعبين بعد عودته للدوري الإنجليزي الممتاز

نجم الساعة

بعد أن أثارها "كلبش 3".. تفاصيل قصة خط الغاز العربي والمؤامرات الخارجية

الأكثر قراءة

الأهلي يعلن تشكيل الأجهزة الفنية للموسم الجديد

أحمد حجازي يرد على عرض "بيراميدز"

بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات وترقيات جديدة بشركات البترول

رد فعل غير متوقع من رمضان صبحي بعد استبعاده من قائمة المنتخب

الرئيس نيوز

أمريكا تتراجع: لا نريد حربا مع إيران

محلل سياسي سوادني لـ"الرئيس نيوز": "العسكري" لن يقبل برئاسة مدنية

مقتل طبيب يمني "خنقا" داخل شقته في فيصل

متحدث "النواب" يقدم بلاغ "سب وقذف" ضد صفحة على "فيسبوك"

نقيب الفلاحين: إقالة "السباعي" من وزارة الزراعة "مثيرة للدهشة"

كشكول

رئيس جامعة بني سويف: مشاركة الجامعة في ملتقى التعليم العالي بدولة نيجيريا

صندوق "الدعم": 61 سيارة جديدة لخدمة العملية التعليمية بالمحافظات

أمهات مصر: نرفض أي تظاهرات ضد نظام التعليم الجديد

"جهاز أشعة" من فيصل الإسلامي لخدمة طلاب جامعة سوهاج

انطلاق ورشة العمل العلمية للأطباء المقيمين بمستشفي سوهاج الجامعي

الأمصار

فرنسا: الحرب التجارية تهدد مصير العملة الأوروبية الموحدة

أول تحذير دولي للرئيس الأوكراني المُنصب حديثا.. أغضب روسيا

ملياردير يتكفل بمصاريف طلاب جامعة أمريكية

تقارير: فتيات كوريا الشمالية يتعرضن للعبودية الجنسية في الصين

الخارجية الفرنسية: نرفض أي إنذار نهائي من إيران

مرايا الابداع

اتِّفَاقٌ مَنْقُوصٌ

لا تصدقهم جميعًا

ads
منوعات

إعلان إفلاس سلسلة مطاعم تابعة للطاهي الشهير جيمي أوليفر

الكنافة باللحم والدجاج والبقدونس تغزو الموائد الرمضانية هذا العام

إلغاء 300 رحلة تابعة لشركة أليتاليا الإيطالية بسبب إضراب

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ زي الشمس

محمد العسيري

​ القصة الكاملة لأغنية «وحوي يا وحوي».. هدية المصريين لقاهرة الهكسوس

المزيد
الصحة

11 نوعًا من الطعام يحارب رائحة الفم الكريهة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎