أبو عمر: الإلحاد حرب فكرية تستهدف شبابنا

قال الدكتور أيمن أبو عمر، مدير الإرشاد الديني بوزارة الأوقاف، إن الإلحاد هو إحدى صور الحرب الفكرية التي يستهدف بها عقول شبابنا وهي دخيلة من الغرب.



وأضاف أنه لا يخفى على المتابع الجيد للأحداث، أن هذا البلد مستهدف فكريا وأمنيا وفي عقول ابنائه واستقراره، ومن أوجب الواجبات التصدي لكل ما من شأنه التأثير على استقرار هذا الوطن.



وأكد خلال ندوة ملتقى الفكر الإسلامي، الثلاثاء ٢١ مايو، على أن ما نراه حاليا هو إلحاد مسيس مقصود يراد به هدم الأوطان، قائلا: «نظرة محايدة من الإنسان في نفسه يدرك وجود الله تعالى ويقر ويشهد بوحدانية الله سبحانه وتعالى».



واستكمل «أبو عمر»: «لا نحتاج إلى أدلة في الوصول على من هو دليل على كل شيء، فانظروا إلى السماء والأرض، والنهار والليل، والحياة والموت، والفصول المختلفة وغيرها»، متناولا قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع أبيه والأصنام وكيف أثبت وجود الله الواحد الأحد، بعقله لمن يعبدون الأصنام.



وأشار إلى أن الملحد حُرم من معرفة الله سبحانه وتعالى، قائلا: «الملحدون يعبدون إلها لا يغني ولا ينفع ولا يضر وإلههم هواهم».