يعد زيادة الأسعار.. أبرز الأجهزة التى تستهلك الكهرباء

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الاستهلاك.



وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي لإعلان الأسعار الجديدة، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، أن قيمة الزيادة لمن يستهلك 50 كيلوات، تبلغ فقط 4 جنيهات، و9 جنيهًا لمن يستهلك 100 كيلوات.



وقال الوزير، إن من يستهلك 300 كيلوات، تصل الزيادة في الفاتورة إلى 40 جنيهًا، مؤكدًا أن أكبر زيادة هي 93 جنيهًا فقط، لمن يستهلك أكثر من 1000 كيلوات.



وأوضح الوزير أن سعر الكيلوات يبلغ بعد الزيادة الجديدة 114 قرشًا.





وترصد "الدستور"، أبرز الأجهزة التي تستهلك الكهرباء:



"الثلاجة"

أكبر مستهلك للكهرباء في المنزل والسبب وهو أنها في حالة عمل مستمر ليلًا ونهارًا، ولتقليل استهلاك الثلاجة للكهرباء يجب التقليل من فتح بابها قدر الإمكان مع عدم وضع أطعمة ساخنة بداخلها علاوة على ضبط درجة حرارتها عند 7 درجات.



"الغسالة الكهربائية"

يمكن تقليل استهلاك الغسالة للكهرباء بمراعاة بعض الأمور عند الشراء والاستهلاك، ومنها شراء أجهزة موفرة للطاقة والاستغناء عن برامج الغسيل عند درجات حرارة مرتفعة.



"التلفزيون"

كلما زادت درجة حداثة التليفزيون، كلما ارتفعت درجة استهلاكه للكهرباء، وما يزيد من استهلاك التليفزيون للكهرباء هو أن معظم الناس يتركون الجهاز في وضعية "الاستعداد للتشغيل" حتى وهو مغلق، لذا ينصح بغلق الجهاز تماما بعد الاستخدام وهذا ما ينطبق على كافة الأجهزة الأخرى.



"الكمبيوتر"

لا تخلو معظم البيوت حاليًا من كمبيوتر عادي وكمبيوتر لوحي وجهاز طباعة وراوتر الإنترنت اللاسلكي وهي أجهزة تستهلك الكثير من الكهرباء التي يمكن توفيرها بغلق الراوتر ليلا والاعتماد على الطابعات متعددة الوظائف.



" تكييف الهواء"

هو من الأجهزة التي نلجأ إلى تشغيلها في الصيف للتخلص من حرارة الجو العالية، لكنه من أكثر الأجهزة استهلاكًا للكهرباء لذلك يجب ضبط المؤشر على درجة حرارة 24.



السخانات الكهربائية

" الخلاط"

من أكثر الأجهزة استهلاكًا للكهرباء لأنه يستهلك 300 وات في الساعة.



"الميكرويف"

لأنه يستهلك 800 وات في الساعة وقد يرتفع لـ 1500 وات وفقًا لدرجة تشغيله.