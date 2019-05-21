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الثلاثاء 21/مايو/2019 - 01:15 م

كيف تصنع معجون أسنان بنفسك.. وتقلل نفاياتك البلاستيكية

كيف تصنع معجون أسنان
وكالات
dostor.org/2638397

من الأفكار الجيدة أن تبحث عن أفضل الطرق لتفادي شراء المنتجات المغلفة بالبلاستيك وتصنعها بنفسك، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بمواد العناية الشخصية مثل الشامبو والصابون والكريم والمعجون.

يمكنك صنع الكثير من هذه المستلزمات بنفسك، ومن بينها معجون الأسنان، كل ما تحتاجه لذلك هو أربع ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند أو أي زيت آخر متماسك، ثم قم بتسخينه في حمام مائي حتى يصبح لينًا، ثم أضف ثلاث ملاعق كبيرة من بيكربونات الصوديوم، وضع الخليط في عبوة زجاجية معقمة.

يمكنك إضافة بعض الزيت السائل- مثل زيت السمسم- إذا أردت ذلك، أو ملعقة صغيرة من زيت النعناع من أجل النكهة، ومع ذلك ينبغي ألا تستخدم هذه الإضافات مع الأطفال دون السادسة أو مع النساء الحوامل أو الأشخاص الذين يعانون من الحساسية.

لن يكون معجون الأسنان المصنوع في المنزل أنيقا وكثير الرغوة مثل المنتجات الجاهزة، ولكن هذا لا يعني أنه أقل في الفاعلية بأي شكل.

وإن لم تكن تميل لهذا الاتجاه، فإنه بإمكانك أيضا تفادي عبوات معجون الأسنان البلاستيكية، فهناك أقراص يمكن مضغها لتنظيف الأسنان، ويمكن شراء هذه الأقراص أيضا بدون أي تغليف.

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