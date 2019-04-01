فرج عامر يكشف سبب استبعاد باسم مرسي أمام الزمالك

أعلن ​فرج عامر​ رئيس مجلس إدارة نادي ​سموحة المصري​، أن سبب استبعاد ​باسم مرسي​ مهاجم الفريق من قائمة مباراة ​الزمالك​ المقبلة في بطولة الدوري المصري هو لسبب فني.





وقال عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "باسم مستبعد من مباراة الزمالك فقط بسبب فني وليس لنهاية الموسم".





واختتم: "ليس هناك علاقة للزمالك بهذا الموضوع من قريب أو بعيد، وتربطنا علاقة احترام وود بالأبيض".





وكانت مصادر قد أكدت لموقع"بطولات" أن مشادة كلامية وقعت بين باسم مرسي ومدربه حسام حسن، بسبب حديث الأخير بشكل سيء عن الزمالك الذي أشعل الغضب في نفس الأول، ما أدى إلى صدور قرار بتجميده حتى نهاية الموسم.