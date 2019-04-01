وزير الاقتصاد الألماني يحث أوروبا على وضع استراتيجية صناعية مشتركة

حث وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير أوروبا على وضع استراتيجية صناعية مشتركة، ذلك في ظل تزايد المنافسة خاصة من الصين.



وقال ألتماير قبيل توجهه إلى بروكسل اليوم الإثنين: "الرقمنة والعولمة تتطوران على نحو سريع وستقلب الأسواق المستقرة رأسا على عقب خلال فترة قصيرة... القوى الاقتصادية القديمة والجديدة صارت تتبع اليوم مصالحها الاقتصادية على نحو استراتيجي أكبر أو حمائي أكبر في أغلب الأحيان.

نحتاج إلى وصفات وأجوبة جديدة - في ألمانيا وكذلك في أوروبا".



وكان الوزير أعلن مؤخرا أنه يعتزم طرح مسودة لاستراتيجية أوروبية للصناعة بالتعاون مع فرنسا. وتدور المسودة حول تشكيل ما يسمى بـ "أبطال أوروبا" على غرار مجموعة "إيرباص" الأوروبية لصناعة الطائرات.



وروجت الدولتان بنجاح لأفكارهما خلال القمة الأخيرة للاتحاد الأوروبي.



وطالبت القمة بموائمة السياسة التنافسية الأوروبية مع التطورات التكنولوجية الجديدة والتغييرات في السوق الدولية.



ومن المنتظر أن تضع المفوضية الأوروبية استراتيجية صناعية طويلة المدى بحلول نهاية هذا العام.



ومن المقرر أن يجري ألتماير محادثات مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة مارجرت فيستاجر في بروكسل مساء اليوم. وكانت السياسية الدنماركية أثارت استياء ألمانيا وفرنسا مؤخرا بسبب حظرها صفقة اندماج بين شركة "سيمنس" الألمانية وشركة "ألستوم" الفرنسية بسبب مخاوف من آثار سلبية على المنافسة داخل السوق الأوروبية.