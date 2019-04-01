ضبط 4 عاطلين أثناء سرقة "هايبر" في شبرا الخيمة

تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط 4 أشخاص لاتهامهم بالسرقة داخل "هايبر" شهير في شبرا الخيمة، صباح اليوم.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بقيام الأهالي بضبط 4 أشخاص حال قيامهم بالسرقة داخل هايبر.



انتقل المقدم محمد الشاذلي رئيس المباحث، وبالفحص تبين قيام الأهالي بضبط كل من "مجدي. م. ع" 24 عامًا عاطل، "مصطفى. ر. م" 21 عامًا، عاطل، "أحمد. ا. س" 22 عامًا، عاطل، و"إسلام. ع. ي" 23 عامًا، حال قيامهم بمحاولة سرقة بعض الأجهزة الكهربائية من داخل الهايبر المغلق منذ حوالي 3 شهور وخالي من البضائع، به بعض المعدات الخاصة بتجهيز المكان وبعض الأجهزة الكهربائية.



وبسؤال مالك الهايبر أيد مضمون تحريات المباحث وأتهم المشكو في حقهم بالشروع في سرقة الهايبر خاصته، وبمواجهة المتهمين المضبوطين بما أسفر عنه الضبط وما ورد بأقوال مالك الهايبر اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12448 جنح قسم شرطة ثان شبرا الخيمة وتولت النيابة العامة التحقيق.