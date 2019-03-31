الثلاثاء.. عرض فيلم "فليبارك الله قلوبهم الصغيرة" بمركز سيماتك

يُنظم مركز الفيلم البديل سيماتك٬ في السابعة من مساء بعد غد الثلاثاء٬ عرض للفيلم الروائي الطويل "فليبارك الله قلوبهم الصغيرة" للمخرج بيللي وودبيري.



وبطل الفيلم تشارلي بانكس، يبدو أنه في رحلة لا تتوقف بحثًا عن عمل ثابت؛ إلا أن عجزه عن العثور على ذلك العمل أصبح مصدر تعب شديد له ولأسرته، وتحديدًا زوجته آندايس التي تمر بحالة إرهاق شديد بسبب الاعتناء بأطفالها الصغار.



وفي محاولة منه لتخفيف تلك الأعباء يقبل تشارلي بالعمل في مجال دهان المنازل، وفي أحد الأيام يصاب بإرهاق شديد؛ ليسقط نائمًا في حمام أحد المنازل التي كان يعمل بها، ليجد نفسه متهمًا بإقامة علاقة خارج إطار الزواج، ووجهه في مواجهة الحائط دون قدرة على الدفاع عن نفسه؛ بل على العكس يجد أن تلك الخطيئة توفر له مهربًا مثيرًا للهروب من مشاكله.



"فليبارك الله قلوبهم الصغيرة" معالجة سينمائية مرهفة الحس لمعاناة الحياة اليومية، في المحاولة الروائية الأولى والوحيدة لبيلي وودبيري، الذي قضى مسيرته مع السينما التسجيلية، لكنها تظل المحاولة الأهم والتي لا تنسى لرصد الأهوال التي يمر بها شخص يمر بأزمة روحية طاحنة.

